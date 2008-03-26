Телефонный «террорист» попортил нервы посетителям киевского ЦУМа

Центральный универмаг Киева возобновил свою работу по окончании проверки его помещений на наличие взрывчатых веществ.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Главного управления МВД в Киеве.

Согласно с сообщением, в результате принятых специалистами мер взрывчатые вещества обнаружены не были, и в 11.30 ЦУМ продолжил работу.

Сейчас милиция разыскивает человека, сделавшего ложное сообщение о заминировании универмага.

Как сообщалось, приблизительно в 10.00 на телефонную линию 02 поступило сообщение о заминировании ЦУМа. В связи с этим были эвакуированы сотрудники и посетители универмага.