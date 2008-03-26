Телефонный «террорист» попортил нервы посетителям киевского ЦУМа
13:01, 26 марта 2008Общество
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Проводилась эвакуация
Центральный универмаг Киева возобновил свою работу по окончании проверки его помещений на наличие взрывчатых веществ.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Главного управления МВД в Киеве.
Согласно с сообщением, в результате принятых специалистами мер взрывчатые вещества обнаружены не были, и в 11.30 ЦУМ продолжил работу.
Сейчас милиция разыскивает человека, сделавшего ложное сообщение о заминировании универмага.
Как сообщалось, приблизительно в 10.00 на телефонную линию 02 поступило сообщение о заминировании ЦУМа. В связи с этим были эвакуированы сотрудники и посетители универмага.
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