Тимошенко будет взимать налог с перелетных птиц?

Правительство ожидает, что таможня в марте 2008 года пополнит госбюджет 8 млрд. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на расширенном заседании Кабинета министров Украины, посвященном 100 дням работы правительства, заявила премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО.

Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что это будут результаты выполнения программы «Контрабанда - стоп!».

Премьер подчеркнула, что глава Гостаможслужбы Валерий ХОРОШКОВСКИЙ находится на своем месте. «Еще месяц-два - и в Украине даже птица без обложения налогами через границу не пролетит, то есть, будет функционировать нормальная схема», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

По ее словам, именно из-за контрабанды в Украине сократились производство мяса, площади посевов сахарной свеклы и т.д. Это, по ее мнению, существенно влияло на развитие сельского хозяйства, легкой промышленности и приводило к падению производства в этих отраслях. «Работа программы «Контрабанда – стоп!» - это практически увеличение вдвое доходов бюджета от налогообложения товаров», - подчеркнула Ю.ТИМОШЕНКО.

«Я думаю, если мы имели 7 млрд. доходов от таможни, то у нас есть все основания рассчитывать на то, что в марте мы будем иметь с вами еще на миллиард больше», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО, подчеркнув, что обвинения в росте негативного сальдо торгового баланса не соответствуют действительности. «Я бы хотела этим макроэкономистам лукавым сказать, что нужно глубоко понимать экономические процессы, а не смотреть так, как удобно для того, чтобы критиковать правительство. Мы сегодня легализируем импорт, который всегда был в Украине, просто этот показатель реального уровня прикрывался контрабандой, коррупцией на таможне», - подчеркнула премьер-министр.

При этом Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что Украина приостановила потоки фиктивного экспорта. Премьер подчеркнула, что будет требовать от налоговой службы и Генеральной прокуратуры тщательно следить за законностью проведения экспортных операций и возмещения НДС.

Как сообщал УНИАН, в интервью изданию «Зеркало недели» №10 (689) от 15-21 марта председатель Государственной таможенной службы В.ХОРОШКОВСКИЙ заявил, что в ближайшее время украинские таможенники планируют выйти на показатель таможенных сборов в размере 500 млн. грн. в день. “До осени, думаю, таможня сможет собирать для бюджета по 10 млрд. грн. в месяц”, - сказал В.ХОРОШКОВСКИЙ.

По данным Минфина, за первые два месяца 2008 года от таможни в государственный бюджет поступило 9 млрд. 400 млн. грн., что составляет 104% плана на январь-февраль.

По оперативным данным Госказначейства, на 22 февраля Государственная таможенная служба обеспечила на 289 млн. грн. больше доходов в общий фонд госбюджета от предусмотренных планом на февраль.

Таможня уже выполнила план доходов за февраль на 106%, обеспечив 5 млрд. 237 млн. грн. поступлений в общий фонд государственного бюджета.