ГАИ предупреждает водителей об опасности

В связи со сложными погодными условиями Департамент Госавтоинспекции МВД Украины обращается к участникам дорожного движения с просьбой быть максимально внимательными и осторожными на автодорогах.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Департамента ГАИ МВД Украины, водителей просят пользоваться ремнями безопасности, придерживаться безопасной дистанции, не превышать скорость.

Именно из-за невыполнения элементарных правил безопасности в течение последних суток на автодорогах государства произошло 795 дорожно-транспортных приключений, из которых в 99 случаях 14 человек погибли и 119 получили травмы разных степеней тяжести. Если сравнить эти показатели с аналогичным периодом прошлого года, то прослеживается снижение на 37% количества автоаварий, в которых пострадали люди, на 36% уменьшилось количество и самих пострадавших, на 33% сократилось количество погибших. Но при этом на 75% выросло количество дорожно-транспортных приключений, последствиями которых стали материальные убытки, говорится в сообщении.

Учитывая такое положение, личный состав подразделений Госавтоинспекции переведен на усиленный режим несения службы; совместно с представителями Укравтодора и коммунальными службами принимаются меры по устранению недостатков в содержании улично-дорожной сети.