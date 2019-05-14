Балуха держат в штрафном изоляторе, чтобы исключить досрочное освобождение – адвокат

По предварительной информации адвоката, Балух мог бы претендовать на условно-досрочное освобождение в июле 2019 года.

Администрация российской колонии в Тверской области, в которой удерживают украинского активиста Владимира Балуха, систематически помещает заключенного в штрафной изолятор, чтобы исключить условно-досрочное освобождение крымчанина.

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Об этом адвокат Балуха Ольга Динзе заявила в комментарии радио Свобода. «Думаю, что его будут продолжать там держать по крайней мере до 19 мая. В характеристике напишут, что он злостный нарушитель, и условно-досрочное освобождение ему не рекомендовано», – указала адвокат.

По предварительной информации Динзе, Балух мог бы претендовать на условно-досрочное освобождение в июле 2019 года.

Адвокат отметила, что самочувствие украинца «очень плохое и эмоционально, и физически». Балух написал заявление администрации колонии, чтобы к нему для предварительного осмотра допустили гражданского врача, на этом же настаивает и защита.

На прошлой неделе Крымская правозащитная группа со ссылкой на адвоката Ольгу Динзе сообщала, что состояние здоровья украинского активиста из аннексированного Крыма Владимира Балуха, который находится в штрафном изоляторе исправительной колонии № 4 города Торжок в Тверской области России, «заметно ухудшилось».

«В ШИЗО он, как и раньше, ест только хлеб и пьет воду... В глаза сразу бросаются сильные отеки ног, что, скорее всего, свидетельствует о болезни почек», – говорится в сообщении.