Кремль продолжает пытать политзаключенных – Климкин о продлении Балуху срока заключения

24 апреля «Верховный суд» Крыма не засчитал Балуху пребывание в СИЗО во время досудебного следствия в срок отбывания наказания по схеме «день за полтора», продлив срок пребывания в колонии.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин осудил решение суда оккупированного Крыма продлить срок заключения украинскому политическому заключенному Владимиру Балуху.

Об этом глава МИД написал в микроблоге Twitter.

«Россия незаконно продлила Балуху срок заключения, не засчитав время в СИЗО. Не новость, что России наплевать на международное право и чье-либо другое законодательство, очевидно им так же наплевать и на свое. Кремль продолжает пытать политзаключенных, но нас не сломать!», - подчеркнул Климкин.

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Справка УНИАН. ФСБ РФ задержала Балуха в оккупированном Крыму 8 декабря 2016 года, утверждая, что якобы на чердаке его дома найдено 90 патронов и несколько тротиловых шашек.

5 июля 2018 года подконтрольный России так называемый «Раздольненский районный» приговорил Балуха к 5 годам колонии общего режима и штрафу 10 тыс. рублей (около 4 тыс. грн) по совокупности двух уголовных дел, возбужденных за якобы хранение боеприпасов и якобы избиение начальника ИВС.

3 октября так называемый «Верховный суд» в Крыму после рассмотрения апелляции сократил 5-летний срок заключения Балуху до 4 лет и 11 месяцев.

С 29 марта 2019 года Балух находится в колонии в г. Торжок Тверской области РФ.

24 апреля «Верховный суд» Крыма не засчитал Балуху пребывание в СИЗО во время досудебного следствия в срок отбывания наказания по схеме «день за полтора», таким образом продлив срок пребывания в колонии.