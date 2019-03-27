Политзаключенный Балух находится в карцере в СИЗО Твери - активист
Незаконно осужденный украинский активист Владимир Балух находится в карцере в СИЗО в российской Твери.
Об этом сообщила российская активистка Виктория Ивлева в Facebook.
По ее словам, сегодня гражданский активист из Твери Артем Важенков ходил в местный СИЗО№1, где предположительно содержат Балуха.
"Артем пытался передать для Балуха передачу, которую не приняли, а ему сообщили, что Балух Владимир Григорьевич находится в карцере и передача ему не полагается", - написала Ивлева.
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Как сообщал УНИАН, ФСБ РФ задержала Балуха в оккупированном Крыму 8 декабря 2016 года, утверждая, что якобы на чердаке его дома найдено 90 патронов и несколько тротиловых шашек.
5 июля 2018 года подконтрольный России Раздольненский райсуд в Крыму приговорил Балуха к 5 годам колонии общего режима и штрафу 10 тыс. рублей (около 4 тыс. грн) по совокупности двух уголовных дел, возбужденных за якобы хранение боеприпасов и якобы избиение начальника ИВС.
3 октября так называемый "верховный суд" в Крыму после рассмотрения апелляции сократил 5-летний срок заключения Балуху до 4 лет и 11 месяцев.
В середине октября Балуха этапировали в Керченскую колонию №2. 13 февраля 2019 года Балуха без его согласия этапировали из керченской колонии в Симферополь.
18 февраля его доставили в Краснодар, а 24 февраля он был в Армавире. 7 марта находился в СИЗО Воронежа, а с 10 марта - в Ярославле. 26 марта Балуха доставили в следственный изолятор Твери.