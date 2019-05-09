Активисты потроллили участников "бессмертного полка" портретами Саши Грей, Рейгана и Яроша (фото)

9 мая в Киеве прошла пророссийская акция "Бессмертный полк". Они держали в руках портреты участников Второй мировой войны.

На акции "Бессмертный полк" в Киеве 9 мая среди портретов погибших во Второй мировой войне заметили портрет американской порноактрисы Саши Грей.

Это изображение оказалось троллингом того, что на акцию часто приносят фото вовсе не "воевавших дедов", а фейковых ветеранов. Или же чествуют только героев советской армии, не говоря о роли ОУН и УПА.

9 мая в Киеве прошла пророссийская акция "Бессмертный полк". Они держали в руках портреты участников Второй мировой войны.

"Саша Грей давно уже не воюет на тех фронтах, где она получала свои победы, но память о ней все еще теплится в некоторых сердцах," - пошутил о порноактрисе украинский нардеп Борислав Береза.

Этот портрет принес ветеран войны на Донбассе Денис Антипов. На нем Саша Грей указана как Александра Сирко - учительница, санитарка, герой кинохроники. Кстати, Саша Грей когда-то давно была учительницей.

Как сообщал УНИАН, в столице на площади Славы за металлическим сетчатым заграждением прошла акция общественного объединения «Демократична сокира», организованная с целью противодействия пророссийской акции «Никто не забыт, ничто не забыто», которая является аналогом «Бессмертного полка».