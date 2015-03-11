В УПЦ прокомментировали текст под названием "Устав Крымской епархии", который появился в открытом доступе

Об этом епископ заявил 11 марта во время пресс-конференции на тему «Судьба епархий УПЦ в Крыму и на востоке Украины» в Киево-Печерской лавре, сообщает Центр информации УПЦ.

«Я эти тексты не могу назвать даже документами, поскольку не знаю об их происхождении. На них нет никаких регистрационных отметок. Могу сказать только, что те уставы, которые принимал Священный Синод УПЦ не содержат ни одного слова из тех предложений, которые были процитированы», - сказал владыка Климент.

Церковный спикер подчеркнул, что епархии на территории Крыма находятся в прямом подчинении УПЦ во главе с Митрополитом Киевским и всея Украины Онуфрием.

«Украинская Православная Церковь заявляет, что никогда не принималось Священным Синодом УПЦ каких-либо документов, или каких-то уставных положений, которые бы меняли каноническое подчинение епархий, находящихся на полуострове Крым. Канонический статус Симферопольской, Феодосийской и Джанкойской епархий такой же, как и статус всех других епархий, которые находятся на материковой части Украины

Читайте такжеЕпархии УПЦ на востоке Украины являются епархиями-мученицами - епископ Климент

Председатель Синодального информационного отдела продемонстрировал журналистам утвержденные Митрополитом Онуфрием и принятые Синодом УПЦ уставы Симферопольской и Феодосийской епархий, где указано, что эти епархии в каноническом подчинении Украинской Православной Церкви.

Глава юридического отдела УПЦ протоиерей Александр Бахов проанализировал реальные уставы и опубликованный "документ" относительно моментов подчинения епархии, распоряжения имуществом и средствами.

«Текст лишен каких-либо признаков документа. Дата утверждения этого документа 3 декабря 2014 года, а настоящий устав, который был принят Священным Синодом, утвержден 19 июня 2014 года. Странно, что через полгода появляется текст неизвестного происхождения, на основании которого осуществляются репортажи и заявления», - отметил отец Александр.

Заместитель председателя Отдела внешних церковных связей УПЦ протоиерей Николай Данилевич добавил: «Ни в одном из уставов наших епархий не предполагается отчуждение имущества в пользу РПЦ, не предусмотрено денежных отчислений в Москву. Все права Крымских епархий сохраняются в полном объеме и они остаются в составе УПЦ. Крымские епископы выбираются и назначаются Священным Синодом Украинской Православной Церкви и подотчетны Киеву».