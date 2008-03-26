Новое падение доллара по отношению к евро
08:30, 26 марта 2008Общество
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Такой результат последних торгов на европейском валютном рынке
За евро давали около одного доллара 56 центов.
Напомним, неделю назад доллар упал до исторического минимума и за евро платили приблизительно один доллар 60 центов. На протяжении следующей недели американские деньги неожиданно укрепили свои позиции.
Однако теперь снова началось падение. Причина та же - проблемы в американской экономике и прогнозы о дальнейшем ухудшении ее перспектив.
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