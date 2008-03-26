Новое падение доллара по отношению к евро

Такой результат последних торгов на европейском валютном рынке

За евро давали около одного доллара 56 центов.

Напомним, неделю назад доллар упал до исторического минимума и за евро платили приблизительно один доллар 60 центов. На протяжении следующей недели американские деньги неожиданно укрепили свои позиции.

Однако теперь снова началось падение. Причина та же - проблемы в американской экономике и прогнозы о дальнейшем ухудшении ее перспектив.

ICTV