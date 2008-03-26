МинАП предлагает создать консорциум аграрных бирж

Министерство аграрной политики Украины предлагает создать консорциум аграрных бирж.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня в ходе совещания, посвященного биржевому рынку, директор Департамента развития аграрных рынков МинАП Анатолий РОЗГОН.

«Мы долго советовались с Союзом аграрных бирж и пришли к выводу, что сегодня единственный перспективный путь, по крайней мере, для тех бирж, которые работают в аграрном секторе, - это создание единой торговой электронной площадки, которая бы работала по единым унифицированным правилам. Можно создать такое объединение – консорциум, который бы взял на себя концентрацию биржевого рынка, концентрацию товаропотоков», - сказал он.

По словам А.РОЗГОНА, такой консорциум может взять на себя определенные функции регулирования аграрного биржевого сегмента рынка.

«Министерство аграрной политики готово поддержать и делегировать определенные полномочия в части регулирования рынка», - сказал он.

Генеральный директор Союза аграрных бирж Украины Борис БЕРЕНШТЕЙН сообщил, что на 1 января 2008 года в Украине зарегистрировано 411 товарных бирж, из которых 20-30 бирж работают эффективно.

По словам Б.БЕРЕНШТЕЙНА, Союз бирж Украины обратился к Президенту и премьер-министру с инициативой создать централизованный орган по вопросам биржевого товарного рынка, который призван быть регулятором биржевого рынка.

«Этот регуляторный государственный орган решал бы вопросы координации товарного биржевого рынка и способствовал бы организации общенационального и регионального финансового оборота как ключевого механизма определения цен на стратегические товары», - сказал он.

По мнению Б.БЕРЕНШТЕЙНА, данный орган имел бы надзорные и разрешительно регистрационные функции.

Кроме того, отметил гендиректор Союза аграрных бирж, необходимо разработать и утвердить государственную концепцию или программу развития биржевого товарного рынка на период с 2008 до 2015 года.

По его мнению, необходимо также разработать и внедрить государственный стандарт по документации, которая обслуживает заключение договоров купли-продажи на товарных биржах, и решить вопрос внедрения электронного документооборота и электронной цифровой подписи.

Б.БЕРЕНШТЕЙН также считает, что на данном этапе целесообразно создать при Кабинете министров координационный совет по вопросам биржевого товарного рынка при участии представителей заинтересованных государственных и общественных организаций.