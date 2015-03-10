На трассе «Киев-Харьков» перевернулся Saxon, погиб военнослужащий (фото)

Как сообщили УНИАН в пресс-службе военной прокуратуры Центрального региона Украины, ДТП произошло сегодня на 72 км трассы «Киев-Харьков».

В частности, по данным прокуратуры, военнослужащий не справился с управлением бронемашины, которая перевернулась, а сам водитель от полученных телесных повреждений погиб.

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Сведения относительно данного события внесены в Единый реестр досудебных расследований с предварительной правовой квалификацией по ч. 1 ст. 415 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил вождения или эксплуатации боевой, специальной или транспортной машины, повлекшее средней тяжести или тяжкие телесные повреждения).