В Киеве на два месяца ограничат движение по пешеходному мосту на Саперно-Слободской

Перекрытие движения связано с выполнением ремонтных работ.

В Киеве с 6 мая по 7 июля частично ограничат движение по пешеходному мосту на ул. Саперно-Слободской.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе "Киевавтодора".

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Мост перекроют в связи с выполнением ремонтных работ.

Как сообщал УНИАН, в Киеве до 12 мая частично ограничили заезд на Воздухофлотский мост из-за ремонтных работ.

С 2 по 12 мая будет проводиться ремонт деформационных швов на эстакадном выезде с улицы Борщаговской на Воздухофлотский путепровод.