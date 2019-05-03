В Киеве на два месяца ограничат движение по пешеходному мосту на Саперно-Слободской
10:20, 03 мая 2019Общество
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Перекрытие движения связано с выполнением ремонтных работ.
Мост перекроют в связи с выполнением ремонтных работ / Фото УНИАН
В Киеве с 6 мая по 7 июля частично ограничат движение по пешеходному мосту на ул. Саперно-Слободской.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе "Киевавтодора".
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Мост перекроют в связи с выполнением ремонтных работ.
Как сообщал УНИАН, в Киеве до 12 мая частично ограничили заезд на Воздухофлотский мост из-за ремонтных работ.
С 2 по 12 мая будет проводиться ремонт деформационных швов на эстакадном выезде с улицы Борщаговской на Воздухофлотский путепровод.
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