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В Киеве на два месяца ограничат движение по пешеходному мосту на Саперно-Слободской

10:20, 03 мая 2019
Общество
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Мост перекроют в связи с выполнением ремонтных работ / Фото УНИАН

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе "Киевавтодора".

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Мост перекроют в связи с выполнением ремонтных работ.

Как сообщал УНИАН, в Киеве до 12 мая частично ограничили заезд на Воздухофлотский мост из-за ремонтных работ.

С 2 по 12 мая будет проводиться ремонт деформационных швов на эстакадном выезде с улицы Борщаговской на Воздухофлотский путепровод.

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Теги: #Киев#мостпогода в Киеве