В Луганской области уволили почти полсотни руководителей больниц за сотрудничество с "ЛНР"

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Москаля, сегодня подписано распоряжение об увольнении руководителей областных лечебно-профилактических учреждений, которые, нарушая распоряжение Кабинета министров Украины, не перерегистрировали свои учреждения на подконтрольной украинской власти территории, а пошли на службу к сепаратистов и незаконных вооруженных формирований.

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Так, уволены с должностей 48 руководителей луганских областных учреждений, таких как областная клиническая больница, клиническая психоневрологическая больница; станция переливания крови; кожно-венерологический диспансер; противотуберкулезный диспансер и другие.