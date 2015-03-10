В Луганской области уволили почти полсотни руководителей больниц за сотрудничество с "ЛНР"
16:02, 10 марта 2015Общество
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Председатель Луганской областной военно-гражданской администрации Геннадий Москаль уволил 48 руководителей областных лечебных учреждений за отказ перерегистрировать учреждения и сотрудничество с так называемой "Луганской народной республикой".
С должностей 48 руководителей луганских областных учреждений / УНИАН
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Москаля, сегодня подписано распоряжение об увольнении руководителей областных лечебно-профилактических учреждений, которые, нарушая распоряжение Кабинета министров Украины, не перерегистрировали свои учреждения на подконтрольной украинской власти территории, а пошли на службу к сепаратистов и незаконных вооруженных формирований.
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Так, уволены с должностей 48 руководителей луганских областных учреждений, таких как областная клиническая больница, клиническая психоневрологическая больница; станция переливания крови; кожно-венерологический диспансер; противотуберкулезный диспансер и другие.
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