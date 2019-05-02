В ООН считают, что украинские власти не провели эффективного расследования трагедии 2 мая в Одессе

В мониторинговой миссии ООН отмечают, что до сих пор никто не привлечен к ответственности за убийство шести и насильственные смерти 42 человек.

В мониторинговой миссии Организации Объединенных Наций по правам человека в Украине считают, что украинские власти не провели эффективного расследования событий в Одессе 2 мая 2014 года.

Об этом говорится в информационной справке Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине "Ответственность за убийства и насильственные смерти 2 мая 2014 года в Одессе", обнародованной на сайте ООН в Украине.

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"Прошло пять лет, но до сих пор никто не привлечен к ответственности за убийство шести и насильственной смерти 42 человек. Некоторые из уголовных производств, открытых после этих трагических событий, застряли на этапе досудебного расследования, в то время как остальные - на этапе судебного рассмотрения, что свидетельствует об отсутствии со стороны властей настоящей заинтересованности в обеспечении правосудия для жертв и привлечения виновных к ответственности", - заявляют в мониторинговой миссии ООН.

Также Миссия ООН "обеспокоена тем, что расследование полицией столкновений в центре Одессы и пожара в Доме профсоюзов, вероятно, не соответствуют критериям независимости и беспристрастности, учитывая утверждение о причастности правоохранительных органов к этому делу".

Кроме того, отмечается, что расследование столкновений в центре Одессы выглядит выборочным. В частности, из 29 человек, которым было предъявлено обвинение в связи с беспорядками, 28 являются "сторонниками федерализации".

В то же время, говорится, что пять лет спустя, полиция до сих пор не установила конкретных лиц, ответственных за пожар в Доме профсоюзов. По информации полиции и Генеральной прокуратуры, главным препятствием в расследовании являются трудности с установлением всех лиц, участвовавших в столкновениях.

Вместе с тем, в Миссии отмечают, что некоторым установленным подозреваемым удалось скрыться и, таким образом, остаться вне досягаемости украинской системы правосудия, а в уголовных процессах, в которых против конкретных лиц было предъявлено обвинение, на этапе судебного рассмотрения также не наблюдается прогресса.

"Мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине с беспокойством отмечает, что власти не сделали всего необходимого для обеспечения безотлагательного, независимого и беспристрастного расследования убийств и насильственных смертей, которые имели место в результате насилия 2 мая 2014 года, и соответствующего уголовного преследования за эти действия", - подчеркивается в сообщении.

Справка УНИАН. 2 мая 2014 года в Одессе в результате массовых беспорядков с участием пророссийских и проукраинских активистов погибли 48 человек, пострадали более 200. Начались столкновения в центре города, где были застрелены несколько человек. Затем проукраинские активисты пришли на Куликово поле, на котором был расположен палаточный городок сепаратистов. Палатки загорелись, начался пожар и в Доме профсоюзов, в котором также погибли люди.