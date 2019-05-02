Годовщина трагедии в Одессе: акции проходят спокойно и под контролем полиции (фоторепортаж)

Отмечается, что в Одессе создали мобильные группы, в том числе спецподразделения, которые будут действовать согласно ситуации.

В Одессе во время годовщины трагедии 2 мая акции проходят спокойно, сообщений о заминировании не было.

Об этом сообщил первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой, передает пресс-служба МВД.

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"Как видите, у нас на данную минуту все спокойно, никаких сообщений о минировании не было. Мы понимаем все вызовы, поэтому организовали работу одесской полиции, также прибыли силы Национальной гвардии и патрульной полиции", - сказал Яровой.

Он добавил, что с 7 часов утра взрывотехники обследовали место проведения мероприятия, а правоохранители взяли его под охрану.

"Мы задействовали 2,5 тыс. правоохранителей, поскольку понимали, что некоторые силы будут пытаться дестабилизировать ситуацию. Мы учитывали все вероятные случаи, которые могут быть и поэтому мы здесь все на месте", - отметил Яровой.

Также в Одессе создали мобильные группы, в том числе спецподразделения, которые будут действовать согласно ситуации.

#Одесса: Взрывотехники и кинологи проверили территорию Куликового поля и Соборной площади. Установлены фильтрационные пункты, на прилегающих улицах ограничено движение транспорта. Ситуация спокойная и контролируемая pic.twitter.com/wrLFcqHE46 — МВД Украины (@MVS_UA) May 2, 2019

Как отмечает издание "Думская", утром Куликово поле посетили несколько политиков - депутат горсовета Александр Орлов, нардепы Михаил Добкин, Евгений Мураев и Вадим Новинский.

Напомним, 2 мая 2014 года в Одессе в ходе массовых беспорядков погибли 48 человек и более 200 получили ранения, большинство погибли во время пожара в Доме профсоюзов.

Правоохранительные органы начали около десятка уголовных производств по разным фактам, наиболее резонансное - дело о событиях на Греческой площади, где произошли первые столкновения между пророссийскими и проукраинскими активистами.