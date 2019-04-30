71-летняя Ротару в прозрачном платье взорвала сеть цветущим видом (фото)
Народная артистка СССР, певица София Ротару отпраздновала день рождения внука, и порадовала своих поклонников новым фотографиями.
На своей странице Instagram 71-летняя звезда опубликовала серию фотографий, сделанных в цветущем саду.
Читайте такжеЭкс-ведущая "Орла и Решки" серьезно заболела
На снимках певица позирует в полупрозрачном черном платье с декольте, которое подчеркивает подтянутую фигуру артистки, на фоне весенних пейзажей.
"Со Светлым Праздником!", - подписала снимки София Михайловна, поздравив своих поклонников с Пасхой.
В комментариях к фото поклонники певицы выразили большое восхищение внешним видом звезды.
"Как, ну как можно так не меняться?", "Какая вы красивая и молодая! Супер!", "Невероятная женщина", - писали в комментариях подписчики Ротару.
Как сообщал УНИАН, располневшая Седокова шокировала фанатов сменой имиджа.