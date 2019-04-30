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71-летняя Ротару в прозрачном платье взорвала сеть цветущим видом (фото)

14:14, 30 апреля 2019
Общество
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Instagram София Ротару

На своей странице Instagram 71-летняя звезда опубликовала серию фотографий, сделанных в цветущем саду.  

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На снимках певица позирует в полупрозрачном черном платье с декольте, которое подчеркивает подтянутую фигуру артистки, на фоне весенних пейзажей.  

"Со Светлым Праздником!", - подписала снимки София Михайловна, поздравив своих поклонников с Пасхой.

В комментариях к фото поклонники певицы выразили большое восхищение внешним видом звезды. 

"Как, ну как можно так не меняться?", "Какая вы красивая и молодая! Супер!", "Невероятная женщина", - писали в комментариях подписчики Ротару.  

Как сообщал УНИАН, располневшая Седокова шокировала фанатов сменой имиджа.

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Теги: #певица#София Ротару