Жителей Донецкой области просят быть предельно осторожными

В Донецкой области в связи с ухудшением погодных условий объявлено штормовое предупреждение.

Как сообщили УНИАН в Центре пропаганды Главного управления МЧС в области, согласно сообщениям синоптиков, в Донецке и области в течение ближайших суток ожидаются дожди, порывы ветра усилятся до 15-20 м/с. Ночью 27 марта в регионе ожидается мокрый снег с дождем, местами – налипание мокрого снега.

В связи с ухудшением погодных условий и с целью предупреждения и своевременного реагирования на возможные чрезвычайные ситуации ГУ МЧС области приводит в готовность силы и средства на всех объектах жизнеобеспечения региона.

Кроме того, МЧС обратилось ко всем жителям и гостям области с просьбой быть предельно осторожными в связи с ухудшением погоды.