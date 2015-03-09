Епархии УПЦ МП в Крыму подчиняются митрополиту Онуфрию

Как рассказал глава юридического отдела УПЦ протоиерей Александр Бахов, никаких решений об изменении подчинения и передаче имущества епархий на территории Крыма Священный Синод УПЦ не принимал и таких документов не существует, сообщает Центр информации УПЦ.

«Архиереи епархий, расположенных в АР Крым, входят в состав Собора епископов УПЦ, а Митрополит Симферопольский и Крымский Лазарь является постоянным членом Священного Синода УПЦ. Уставы Симферопольской и Феодосийской епархии УПЦ соответствуют Грамоте Патриарха Московского и всея Руси Алексия II от 1990 года «О независимость и самостоятельность в своем управлении Украинской Православной Церкви» и «Устава об управлении Украинской Православной Церкви»”, - рассказал протоиерей Александр Бахов.

Также он отметил, что в УПЦ не поступало никаких обращений по поводу предоставления информации о принятии уставов епархий УПЦ в Крыму.

Как сообщал УНИАН, 8 марта на телеканале 1+1 в программе ТСН. Неделя была распространена информация о передаче части прав и имущества двух епархий УПЦ МП в Крыму Русской церкви».