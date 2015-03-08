УПЦ МП юридически признала аннексированный Крым частью РФ и передала ей две епархии

Об этом говорится в сюжете программы ТСН.Тиждень. Народные депутаты уже подготовили коллективное обращение к руководству государства и правоохранительных органов по этому поводу.

Читайте такжеСоболезнования Предстоятеля УПЦ в связи с аварией, которая произошла 4 марта на шахте им. ЗасядькоКак говорится в сюжете, УПЦ МП не может определиться, с кем она - с Украиной или с российским патриархом Кириллом. За время войны на Донбассе руководство и новый предстоятель УПЦ МП Онуфрий ни разу не выступили со словами поддержки украинской армии, ни разу не были сказаны слова про Россию, как страну-агрессора. "Я не политик, я на этот вопрос не могу вам ответить", - оправдывается предстоятель УПЦ МП митрополит Онуфрий.