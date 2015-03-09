В Донецке боевики арестовали директора шахты им. Засядько, на которой 4 марта произошел взрыв

В Донецке «по подозрению в нарушении правил горных работ» арестован директор шахты имени Засядько, где 4 марта произошел взрыв.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на террористов, которые удерживают город.

"Суд арестовал руководителя предприятия на два месяца, удовлетворив ходатайство следователей прокуратуры", - сообщили в террористической организации «ДНР».

Фамилию и имя директора в прокуратуре не уточнили.

7 марта глава террористической организации «Донецкая народная республика» Александр Захарченко заявил, что взрыв на шахте имени Засядько 4 марта мог быть диверсией.

Читайте такжеТела всех погибших горняков на шахте им. Засядько подняты на поверхность

Также Захарченко утверждал, что основная часть угля, которую добывали на шахте, продавалась в Украину.

Как сообщал УНИАН, взрыв на шахте им. Засядько в Донецке произошел 4 марта. По последним данным, в результате аварии погибли 34 горняка. При этом террористическая организация «ДНР» отказалась от помощи украинских спасателей, которые были готовы выехать на шахту.

Справка УНИАН. Шахта им. Засядько является одним из крупнейших в Украине производителей угля. Шахта оборудована мощной когенерационной станцией. Учредителями шахты является государство в лице Фонда государственного имущества Украины (владеет 16,53% акций) и организация арендаторов шахты (83,43% акций).