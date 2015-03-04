Боевики не пускают украинских спасателей на шахту им. Засядько - премьер

Премьер-министр Украины Арсений Яценюк обратился к Российской Федерации с просьбой пропустить шесть украинских спасательных бригад на шахту имени Засядько, на которой в результате взрыва утром 4 марта, по предварительным данным, погибли 32 человека.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на заседании правительства.

По словам Яценюка, террористы не пустили украинских спасателей на шахту им. Засядько в Донецке, где произошла авария.

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”Сегодня с самого утра я дал указание ГСЧС и Министерству энергетики отправить горно-спасательные бригады с целью вытянуть шахтеров из забоя для того, чтобы преодолеть последствия этой аварии и спасти жизнь шахтеров”, - сказал премьер.

По его словам, было дано указание отправить 6 бригад по 10 человек в каждой бригаде.

”Но российские террористы не дали возможности украинским горно-спасательным бригадам дойти до места и помочь вытащить людей и спасти жизни людей”, - сказал он.

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Яценюк обратился к России дать указания пропустить на место аварии украинских спасателей, чтобы спасти жизни шахтеров.

Также премьер обязал Министерство энергетики и угольной промышленности продолжать поиск возможностей для спасения шахтеров.

”Я прошу Министерство энергетики и угольной промышленности дальше безотлагательно продолжать переговоры с той целью, чтобы отправить украинские спасательные бригады на помощь шахтерам на шахте Засядько, Донецк”, - сказал Яценюк.

По словам премьера, правительство обратилось к бывшему руководителю шахты депутату от партии ”Оппозиционный блок” Ефиму Звягильскому с просьбой посодействовать в организации спасательной операции, однако это не принесло ожидаемого результата.

”Мы и Звягильскому звонили, который непосредственно руководил этой шахтой, с тем, чтобы, возможно, используя его авторитет, дать возможность пропустить украинских спасателей на территорию шахты, но, к сожалению, бесперспективно”, - отметил Яценюк.

Как сообщал УНИАН, на шахте им. Засядько в Донецке сегодня утром, 4 марта, произошел взрыв газометанной смеси, из зоны аварии удалось выйти пяти шахтерам, судьба 47 – неизвестна.

Председатель Верховной Рады Украины Владимир Гройсман уточнил, что на шахте им. Засядько в Донецке погиб один горняк, а судьба 32 неизвестна.

Справка УНИАН. Шахта им. Засядько является одним из крупнейших в Украине производителей угля. Шахта оборудована мощной когенерационной станцией. Учредителями шахты являются государство в лице Фонда государственного имущества Украины (владеет 16,53% акций) и организация арендаторов шахты (83,43% акций).