Гриневич рассказала о нововведениях нынешнего ВНО

В этом году введено разумное приспособление процедуры перевода тестовых баллов по украинскому языку и литературе к целевой категории выпускников школ с языками национальных меньшинств, языки которых не относятся к группе славянских.

Министр образования и науки Лилия Гриневич сообщила о новациях нынешнего внешнего независимого оценивания.

Как передает корреспондент УНИАН, о новациях она рассказала во время Часа вопросов к правительству в парламенте.

Гриневич отметила, что в этом году есть две основные новации.

Читайте такжеС 2020 года все иностранные студенты после первого курса будут сдавать ВНО по языку обучения – МОН

По ее словам, первая – проведение обязательной государственной итоговой аттестации по украинскому языку и по математике или истории на выбор.

Министр подчеркнула, что эту аттестацию сдают все учащиеся школ, а также профессионально-технических заведений и студенты колледжей.

Также Гриневич отметила, что второй новацией является то, что в этом году введено разумное приспособление процедуры перевода тестовых баллов по украинскому языку и литературе к целевой категории выпускников школ с языками национальных меньшинств, языки которых относятся к группе славянских языков.

Она отметила, что детям, которые учатся, в частности, на венгерском и румынском языках, сильно отличающихся от славянских, сложно осваивать украинский язык.

Читайте такжеВ Минобразования посоветовали выпускникам, как правильно выбрать вуз и специальность

Гриневич добавила, что до недавнего времени у этих учеников было мало возможностей изучать украинский язык, и сейчас необходимо принимать это во внимание.

"Поэтому для них будет установлен адаптивный порог, ниже обычного, который даст им возможность участвовать в конкурсных отборах в учреждения высшего образования", - подчеркнула министр образования и науки.

При этом она добавила, что сейчас значительно интенсифицировано изучение украинского языка в таких школах.

Гриневич также сообщила, что в 2021 году этот временный адаптивный период будет отменен и будет введен двухуровневый экзамен по украинскому языку — это базовый уровень: украинский язык как государственный и углубленное изучение украинского языка и литературы.

Как сообщал УНИАН, в этом году основная сессия ВНО состоится 21 мая-13 июня, тесты будут сдавать 355 тысяч человек. В целом ВНО будет проходить по 11 предметам.