ВНО в этом году будут сдавать 355 тысяч человек

Основная сессия тестирования состоится 21 мая - 13 июня.

Внешнее независимое оценивание в этом году будут сдавать 355 тыс. человек.

Как сообщила пресс-служба вице-премьер-министра Украины Вячеслава Кириленко, об этом шла речь на совещании по подготовке к ЕГЭ, основная сессия которого состоится 21 мая - 13 июня.

В совещании приняли участие представители Украинского центра оценивания качества образования, Государственной службы качества образования, Министерства образования и науки, Министерства здравоохранения, Министерства финансов, Национальной полиции, Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, Министерства инфраструктуры.

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Участники совещания обсудили подготовку к проведению ЕГЭ, в том числе организацию усиленной охраны помещений центров оценивания качества образования и пунктов проведения тестирования, безопасный подвоз учащихся к пунктам проведения ЕГЭ, организацию работы медработников в местах тестирования, обеспечение надлежащего финансирования проведения ВНО.

Также обсудили подготовку к проведению вступительных экзаменов с использованием организационно-технологических процессов осуществления ВНО и независимого тестирования профессиональных компетенций в процессе сертификации педагогов.

По результатам совещания составлен протокол поручений Кабинета министров по обеспечению охраны, безопасности, дежурство всех служб и оплаты труда педагогов.