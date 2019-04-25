В Киеве на месте промзон построят культурные и образовательные объекты - КГГА

В частности, проектировщик предусмотрел в соответствии с требованиями технического задания на обновление градостроительной документации школу на 990 мест, более 350 мест в садиках и почти 15 тысяч квадратных метров под учреждения культуры и спорта.

На сегодня Департамент градостроительства и архитектуры города Киева выполняет программу обновления градостроительной документации столицы согласно современных требований Государственных строительных норм и с учетом эффективного использования промышленных территорий, которые заброшены и имеют негативное влияние на город.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

«Киев сейчас переживает тот этап развития, который крупные города Европы прошли 20-30 лет назад, а именно: прагматичного использования заброшенных промышленных территорий. Современное производство не нуждается в столь большой площади и чаще всего вообще выносится за город, поэтому мы должны эффективно распоряжаться высвободившимися участками. Что хочет видеть город на таких участках? В первую очередь, объекты социальной инфраструктуры: садики, школы, культурные и спортивные центры. Именно поэтому проектировщик предусмотрел в соответствии с требованиями технического задания на обновление градостроительной документации школу на 990 мест, более 350 мест в садиках и почти 15 тысяч квадратных метров под учреждения культуры и спорта», – подчеркнул Главный архитектор. Киев – директор Департамента градостроительства и архитектуры Александр Свистунов.

Заказчиком обновленной документации выступил именно Департамент, а разработкой занималось КО «Институт Генерального плана г. Киева». Проект был отправлен на рассмотрение в Департамент охраны культурного наследия, что является обязательным законодательным требованием. Профильный департамент сделал корректировки в своей части и предоставил положительные выводы что до проекта.

«Проект сейчас открыт для всеобщего обсуждения лишь с одной целью – собрать все замечания от специалистов и общественности. Есть установленный законом срок, и мы будем принимать эти замечания и максимально учитывать их в проекте градостроительной документации. Для нас важно прежде всего уважительное отношение к городу и соответствие действующему законодательству. Без обсуждения с общественностью мы ни в коем случае не допустим проект к следующему этапу», – подчеркнул Александр Свистунов.

В Департаменте градостроительства и архитектуры отмечают, что в своих технических заданиях на разработку обновленной градостроительной документации требуют, в первую очередь, именно развития социальной инфраструктуры и обязательного соблюдения строительных норм и законов Украины.