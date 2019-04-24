Задержанного рядом с домом Зеленского киллера выпустили из СИЗО и задержали повторно

Злоумышленник, которого суд отпустил под залог в 192 тыс. грн, задержан повторно по подозрению в причастности к другим тяжким преступлениям.

Полиция повторно задержала на выходе из изолятора соорганизатора преступления, который планировал расстрелять жертву заказного убийства из крупнокалиберного пулемета.

Об этом сообщил первый заместитель председателя Национальной полиции - начальник уголовной полиции Вячеслав Аброськин.

По его словам, соорганизатор покушения на убийство готовил это преступление в течение нескольких месяцев.

Полицейские задержали преступника в Васильковском районе Киевской области в тот момент, когда все было готово для осуществления задуманного преступления.

«Убийство планировалось с применением пулемета калибра 12,7 мм, из которого жертву должны были расстрелять на открытой местности. Дальность выстрела из такого оружия составляет 3,5 км, что могло привести и к многочисленным другим жертвам среди случайных людей», - сказал Аброськин.

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В полиции сообщили, что несмотря на представленные вещественные доказательства, Святошинский районный суд Киева избрал задержанному меру пресечения в виде ареста с возможностью внесения залога в размере 192 тыс грн.

Подозреваемый воспользовался этим и вышел на свободу. На выходе из изолятора временного содержания полиция задержала его повторно - уже по подозрению в причастности к другим, не менее тяжким преступлениям.

«Сейчас мы направили в прокуратуру всю доказательную базу, документированную в соответствии с действующим законодательством. Надеемся, прокуратура примет законное решение и изолирует особо опасного преступника от общества. По нашему убеждению, такие граждане, подозреваемые в совершении тяжких преступлений, должны находиться за решеткой без права возможности внесения залога. Иначе завтра нас могут ждать новые дерзкие убийства», - подчеркнул Аброськин.

Как сообщал УНИАН, по данным ряда СМИ, в коттеджном городке под Киевом, недалеко от поместья Зеленского правоохранители задержали несколько человек с оружием и боеприпасами различного калибра и типа. Спецоперация прошла силовым способом с применением оружия. Никто в ней не пострадал. В полиции уверены, что задержанные готовили не одно преступление. Планировалось ли покушение на Зеленского - правоохранители не комментируют.

В свою очередь народный депутат от "Народного фронта" Антон Геращенко написал в Facebook, что "полицией в непосредственной близости от дома одного из кандидатов в президенты Украины была задержана группа лиц, готовящих убийство по мотивам мести. Эта группа переоборудовала джип "Тойота Прадо" под своеобразную "тачанку", установив вместо задних сидений крупнокалиберный пулемет ДШК, убийственная дальность которого составляет более трех километров".

Позже в Генеральной прокуратуре заявили, что задержанная вблизи с. Иванковичи Киевской области вооруженная группа лиц готовила преступление против одного известного криминального авторитета, а не кандидата в президенты.