Трибунал ООН 10-11 мая проведет слушания по иску Украины к РФ об освобождении украинских моряков

Украина просит Международный трибунал ООН по морскому праву применить временные меры, которые заключаются в освобождении и возвращении на родину плененных Россией украинских моряков.

Международный трибунал ООН по морскому праву 10-11 мая проведет публичные слушания по иску Украины к Российской Федерации с требованием освобождения украинских моряков.

Об этом заместитель министра иностранных дел по вопросам евроинтеграции Елена Зеркаль сообщила в Facebook.

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"Президент Международного Трибунала по морскому праву определил даты слушаний по делу о применении временных мер к Российской Федерации относительно нарушения иммунитетов трех украинских военно-морских кораблей и двадцати четырех членов их экипажей", - написала Зеркаль.

По ее информации, публичные слушания состоятся 10-11 мая.

Как сообщал УНИАН, 16 апреля Украина обратилась в Международный трибунал ООН по морскому праву с целью освобождения захваченных российскими силовиками в ноябре 2018 года 24 украинских моряков и трех судов.

В иске отмечается, что захват и удержание судов и членов их экипажей грубо нарушает Конвенцию ООН по морскому праву. Также в иске содержится требование немедленно вернуть украинских моряков на Родину.

Сегодня, 23 апреля, в Гааге состоялись консультации по иску. Зеркаль заявила, что на консультациях представители РФ кардинально изменили тон разговора относительно захваченных моряков и военных кораблей. По ее словам, россияне перешли от хамства и грубого пренебрежения к цивилизованному языку, присущему дипломатии.