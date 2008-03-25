Завтра синоптики обещают Киеву снег

26 марта на территории Украины ожидается облачная погода с прояснениями. В южной части и восточных областях пройдет дождь с переходом в мокрый снег, утром и днем местами сильные осадки (только ночью в центральных, а днем в северных областях без осадков). Ветер будет преобладать западный, 5-10 м/с, днем в южной части и восточных областях порывы 15-20 м/с. Температура ночью 1-6° тепла, в западных и северных областях 0-5° мороза; днем 3-8° тепла, в восточной части 7-12° тепла. В Карпатах снег и мокрый снег; температура ночью 4-9° мороза, днем около 0°.

Об этом УНИАН сообщили в Укргидрометцентре.

27 марта облачно с прояснениями; ночью снег; в Крыму, Приазовье и восточных областях дождь с переходом в мокрый снег, местами налипание мокрого снега; днем в Украине небольшой мокрый снег и дождь. Ночью на дорогах страны кое-где гололедица.

28 марта переменная облачность; без существенных осадков, только ночью в западной части небольшой снег. Ветер преимущественно северо-западный с переходом на юго-восточный, 7-12 м/с, ночью 27 марта в южной и восточной части порывы 15-20 м/с, в Крыму и Приазовье местами 25 м/с. Температура ночью 1-6° мороза, 27 марта в южной части и восточных областях, 28 марта на Южном побережье Крыма 0-5° тепла; днем 27 марта 3-8° тепла, на юге и востоке, а 28 марта в Украине 7-12° тепла. В Карпатах снег (днем 28 марта без существенных осадков); температура ночью 7-12° мороза, днем 1-7° мороза.

29-30 марта без осадков, только в западных областях местами небольшой дождь, в Карпатах с мокрым снегом. Температура ночью от 2° мороза до 4° тепла, днем 10-15° тепла.

В г. Киеве и области облачная погода с прояснениями. Ночью, утром мокрый снег, днем без осадков. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура в Киеве ночью 1-3° мороза, днем 5-7° тепла, по области ночью 0-5° мороза, днем 3-8° тепла.

27 марта сохранится облачная погода с прояснениями; небольшой снег, днем с дождем; на дорогах кое-где гололедица.

28 марта переменная облачность, без существенных осадков. Ветер преимущественно северо-западный с переходом на юго-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 1-6° мороза; днем 27 марта 3-8° тепла, 28 марта 7-12°.

29-30 марта - без осадков. Температура ночью от 2° мороза до 3° тепла, днем 10-15° тепла.