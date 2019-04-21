Украинский генерал предложил подорвать Крымский мост

Крымский мост можно подорвать, а можно использовать в экономических целях, говорит эксперт.

Если бы Крым был возвращен под юрисдикцию Украины, то Крымский мост можно использовать, в первую очередь, в экономических целях, чтобы улучшать состояние дел на полуострове.

Об этом заявил генерал-лейтенант запаса и кандидат военных наук Игорь Романенко во время чата на "Главреде".

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"Крымский мост строился, в первую очередь, как стратегическое средство для поставок вооружения, войск и всего необходимого в Крым на случай, если военным путем его попытаются вернуть Украине. Хотя этот мост – очень уязвим. Вот, например, сейчас Украина начала делать ракеты, но на все нужно время: на изготовление, выпуск, обучение войск. Но, тем не менее, такие ракеты могли бы достать до моста. Раз пустили ракету – и подорвали мост", - отметил Романенко.

Напомним, Россия начала строить Крымский мост в апреле 2015 года. Весной 2018-го — 15 мая — прошло открытие автодорожной части сооружения. СМИ писали, что при строительстве Керченского моста допустили ряд нарушений, в частности, на опорах не была обеспечена нормативная толщина защитного слоя бетона.