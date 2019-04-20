"Донбасс" получил премию Украинской киноакадемии как лучший фильм

Сценарий фильма «Донбасс» основан на документальных материалах. В нем рассказывают о событиях, происходивших на востоке Украины.

Лента Сергея Лозницы «Донбасс» получила премию украинской киноакадемии «Золотая юла» как лучший фильм, а сам он был отмечен как лучший режиссер и сценарист этого года.

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Сценарий фильма «Донбасс» основан на документальных материалах, передает радио Свобода. В нем рассказывают о событиях, происходивших на востоке Украины. В центре внимания – «люди, вынужденные приспосабливаться к жизни в условиях, когда распадаются институты власти, семейные и профессиональные связи, когда вещи перестают называться своими именами».

Премию зрительских симпатийполучил фильм "DZIDZIO первый раз" режиссеров Михаила Хомы и Тараса Дроня, а лучшим документальным фильмом признали «Миф» режиссеров Леонида Кантера и Ивана Ясния.

«Золотую юлу» за лучшую мужскую роль получил Олег Москаленко (за роль Германа в фильме «Дикое поле» Ярослава Лодыгина), а Ирма Витовская была отмечена за лучшую роль в ленте «Брама» Владимира Тихого. За лучшие роли второго плана награду получили Владимир Ямненко и Виталина Библив.

Церемония вручения награды «Золотая юла» прошла 19 апреля в Киеве. В этом году это происходило в третий раз. К участию в конкурсе принимались фильмы, премьеры которых проходили в течение прошлого года.Перечень лауреатов жюри объявило 19 марта.

В 2018 году в номинации «лучший фильм» победили «Киборги».

Украинская киноакадемия – объединение фильммейкеров, создание которого было инициировано Одесским международным кинофестивалем в 2016 году.