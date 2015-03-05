Депутаты считают, что в Украине необходимо оптимизировать систему государственных праздников

Народный депутат Николай Томенко заявляет о необходимости оптимизировать и упорядочить в Украине систему государственных и национальных праздников.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе депутата, об этом он сказал сегодня во время выступления сегодня в сессионном зале парламента и предложил приобщить историков и специалистов к этому процессу.

Томенко отметил, что установление официального государственного праздника – Дня защитника Украины – 14 октября – это чрезвычайно важная, правильная и исторически обоснованная инициатива.

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«В то же время мы – чуть ли не единственная страна, которая до сих пор празднует День международной солидарности трудящихся два дня подряд. Это недоразумение. И если наши эксперты и специалисты придут к согласию, что праздновать 1 Мая все-таки нужно, то выходным должен быть лишь один день, а не два, как сейчас», - считает народный депутат.

Он также отметил, что украинцы празднуют, наверное, больше всех в мире, если учесть еще и систему переносов праздников.

«Поэтому система государственных и национальных праздников, однозначно, нуждается в оптимизации и упорядочении. Но это должны сделать не политики и не Администрация президента, а специалисты и эксперты», - считает Томенко.