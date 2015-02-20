Порошенко предлагает объявить 14 октября выходным

Текст законопроекта размещен на сайте парламента.

В статье 73 «Праздничные и нерабочие дни» в перечень праздничных дней предлагается включить и 14 октября – День защитника Украины.

Как говорится в пояснительной записке, чтобы отдать дань мужеству и героизму защитников независимости и территориальной целостности Украины, военным традициям и победам украинского народа, с целью содействия дальнейшему укреплению патриотического духа в обществе и в поддержку инициативы общественности 14 октября 2014 года издан указ президента Украины №806, которым установлен День защитника Украины, который будет отмечаться ежегодно 14 октября. При этом отменен указ президента Украины от 23 февраля 1999 года №202 «О Дне защитника Отчизны».

14 октября также отмечается большой религиозный праздник – Покрова Пресвятой Богородицы. Благодаря уважительному отношению украинского казачества за этим праздником закрепилось еще и второе название – Казачий Покров, а в сознании народа он начал ассоциироваться с такими понятиями, как военная честь, победа, мужество и рыцарство.

Читайте такжеПорошенко против предоставления государственного статуса казакам

Указом президента Украины от 7 августа 1999 года №966 14 октября – в день праздника Покрова Пречистой Богородицы – был установлен День украинского казачества. В XX веке казацкие традиции чтили борцы за независимость Украины – армия Украинской народной республики и Украинская повстанческая армия. В годы Второй мировой войны, несмотря на всю советскую атеистическую пропаганду, много украинцев – солдат советской армии перед боем с нацистами обращались к Господу и Деве Марии с молитвой о спасении и победе. «Особое значение приобретает этот праздник для современного украинского воинства и гражданского населения, которые активно приобщаются к защите своей страны от внешнего агрессора и его внутренних пособников. Установление Дня защитника Украины как государственного праздника засвидетельствует внимание и почтительное отношение государства к людям, которые, не жалея себя, отстаивают территориальную целостность, суверенитет и другие державотворческие ценности. В этот день граждане будут иметь возможность принять участие в молитвенных мероприятиях по случаю праздника Покрова Пречистой Богородицы и в молитвах за защитников Украины», - говорится в пояснительной записке.

Предусматривается, что установление в день праздника Покрова Пречистой Богородицы Дня защитника Украины как государственного праздника будет иметь духовно-патриотическое и объединительное значение для граждан Украины, а также будет способствовать упорядочению календаря государственных праздников в Украине в соответствии с современными политическими реалиями и потребностями общества.