Экс-начальнику охраны Януковича объявили о подозрении в препятствовании мирной акции

Следственным управлением прокуратуры Киевской области объявлено о подозрении бывшему заместителю начальника Управления - начальнику службы безопасности президента Украины Управления государственной охраны Украины.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Киевской области.

По данным прокуратуры, экс-начальник службы безопасности президента Украины «в январе прошлого года, действуя преднамеренно, не имея на то законных оснований, путем выставления соответствующих постов, безосновательно ссылаясь на постановление Киевского окружного административного суда, препятствовал массовому движению людей на территории села Новые Петровцы Вышгородского района Киевской области к резиденции бывшего президента Украины Виктора Януковича «Межигорье» для проведения уличного шествия, ограничивая тем самым конституционные права граждан Украины».

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Преступные действия подозреваемого квалифицированы по ст. 340 УК Украины, то есть незаконное препятствование организации или проведению собраний, митингов, шествий и демонстраций, проинформировали в пресс-службе.

Также прокуратура Киевской области обращается к гражданам, которым известно о нарушении конституционных прав граждан во время Революции достоинства, с просьбой сообщить об этих событиях в орган досудебного расследования.

Как сообщалось, начальником службы безопасности Януковича был Константин Кобзарь.