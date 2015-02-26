Пострадавшие во время Революции достоинства получат статус инвалида войны

Во время Революции несколько сотен людей стали инвалидами - пресс-служба президента / Фото УНИАН

Президент Украины Петр Порошенко подписал Закон «О внесении изменения в статью 7 Закона «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты», согласно которому лица, ставшие инвалидами от ранений, полученных во время Революции достоинства, получат статус инвалида войны.

Как сообщает пресс-служба президента, во время массовых акций протеста с 21 ноября 2013 года по 21 февраля 2014 года тысячи патриотов получили ранения разной степени тяжести, из них несколько сотен стали инвалидами, получив ранения тяжелой и средней степени тяжести.

Как сообщал УНИАН, данный закон ВР приняла 10 февраля 2015 года.

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Законом часть 2 статьи 7 Закона "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты" дополняется пунктом 10, согласно которому к инвалидам войны относятся также инвалиды из числа лиц, ставших инвалидами в результате ранений, увечья, контузии или других повреждений здоровья, полученных во время участия в массовых акциях общественного протеста в Украине с 21 ноября 2013 года по 21 февраля 2014 года за евроинтеграцию и против режима Виктора Януковича (Революция достоинства), и которые обратились за медицинской помощью в период с 21 ноября 2013 года по 30 апреля 2014 года.

Абзац 1 этого пункта не распространяется на работников милиции, лиц, которые проходили службу в правоохранительных органах специального назначения, военнослужащих Внутренних войск, Вооруженных сил и других воинских формирований, которые получили инвалидность в результате ранений, увечья, контузии или других повреждений здоровья, полученных при исполнении служебных обязанностей, связанных с событиями Революции достоинства.

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Участие лиц, указанных в абзаце 1 этого пункта, в Революции достоинства и получение ими во время Революции достоинства ранений, увечья, контузии или других повреждений здоровья, устанавливается в порядке, определенном Кабинетом министров Украины.

Связь инвалидности с ранениями, увечьем, контузией или другим повреждением здоровья, полученными лицами, указанными в абзаце 1 этого пункта, во время участия в Революции достоинства, устанавливается по результатам медико-социальной экспертизы в порядке, определенном Кабмином.

Порядок предоставления статуса инвалида войны лицам, указанным в абзаце 1 этого пункта, определяет правительство.

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования, и вводится в действие через 10 дней со дня опубликования.

Ранее УНИАН сообщал, что Порошенко посмертно присвоил звание Героя Украины пятерым участникам Революции достоинства.