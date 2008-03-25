Пьяный россиянин посадил самолет Франкфурт-Киев в Польше

Самолет Airbus A320 авиакомпании Lufthansa, следовавший рейсом Франкфурт-Киев, совершил экстренную посадку в аэропорту города Катовице на юге Польши после того, как пьяный русскоязычный пассажир объявил себя террористом, сообщает Reuters.

Как сообщает польская радиостанция "Радио Зет", впоследствии выяснилось, что этот человек - гражданин России.

По словам представителя местной полиции Цезари ЗАБОРСКИ, которого цитирует Лента.ру, пассажир трижды прокричал, что он террорист, после чего командир корабля принял решение об экстренной посадке. Мужчина также требовал алкоголя и пытался затеять драку. Как рассказал Ц.ЗАБОРСКИ, пассажир не оказал никакого сопротивления после того, как сотрудники службы безопасности аэропорта поднялись на борт самолета, чтобы его задержать. При задержании он отказался проходить тест на алкоголь. Задержанный будет допрошен, когда протрезвеет, отметил Ц.ЗАБОРСКИ.

Сообщается также, что в багаже снятого с рейса пассажира никаких опасных предметов не обнаружено.

Airbus A320 со 118 пассажирами на борту продолжил свой полет после часовой задержки, вызванной инцидентом. Расследованием происшествия займется прокуратура.