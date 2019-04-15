На админгранице с Крымом задержали бывшего подчиненного боевика "Гиви"

Мужчину 1972 года рождения, который участвовал в боевых действиях на Донбассе, уведомили о подозрении в совершении преступления по статье 258-3 Уголовного кодекса Украины.

На административной границе с оккупированным Крымом украинские пограничники задержали 13 апреля мужчину 1972 года рождения, который принимал участие в боевых действиях на Донбассе под руководством известного боевика Михаила Толстых с позывным «Гиви».

Об этом сообщил советник председателя Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян.

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По его словам, в 2014 году в течение двух месяцев задержанный работал в Луганской области водителем одного из «комендантов». Не получив за период работы зарплаты, он уволился, однако позже снова трудоустроился в местный комиссариат. В дальнейшем по приглашению знакомого вступил в штурмовой батальон «Сомали» под руководством тогда еще живого «Гиви», который непосредственно и проводил инструктаж новоприбывших. Получив позывной «Чингиз» и, имея соответствующий опыт, получил задание заниматься подготовкой личного состава для несения службы на контрольно-пропускных пунктах так называемых «республик». Через некоторое время разочаровался в службе и идеях фейковых республик, поэтому уволился и работал в городе Алчевск охранником.

«Имея невысокую заработную плату, в поисках лучшей жизни направился в Москву. Но условия труда его не удовлетворили, и он через Керченский мост, а затем и через админграницу пытался попасть в Киев для поиска работы», - отметил Слободян.

Задержанный уведомлен о подозрении в совершении преступления, ответственность за которое предусмотрено статьей 258-3 («Создание террористической группы или террористической организации») Уголовного кодекса Украины. Продолжаются следственные действия.