"ДНР" отказалась от помощи украинских спасателей на шахте им. Засядько - Демчишин

Об этом сообщил журналистам министр энергетики и угольной промышленности Украины Владимир Демчишин.

"От "ДНР" поступила информация, что наша помощь им не нужна. Они готовы это (спасти шахтеров – УНИАН) сделать самостоятельно или попросят помощи у российских специалистов", - сказал Демчишин.

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При этом он подчеркнул, что украинские спасатели находятся в районе Красноармейска и готовы в любой момент выехать на место аварии и предоставить свою помощь. Кроме того, он добавил, что на текущий момент связи с шахтерами, заблокированными в шахте, нет, и их судьба остается неизвестной.

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Как сообщал УНИАН, ранее президент Украины Петр Порошенко потребовал допуска на шахту им. Засядько, на которой в результате взрыва утром 4 марта, по предварительным данным, погибли 32 человека, украинских спасателей и правоохранителей.

Справка УНИАН. Шахта им. Засядько является одним из крупнейших в Украине производителей угля. Шахта оборудована мощной когенерационной станцией. Учредителями шахты являются государство в лице Фонда государственного имущества Украины (владеет 16,53% акций) и организация арендаторов шахты (83,43% акций).