Украина вместе с Финляндией и Швецией присоединятся к учениям НАТО

Об этом сообщает ZN.UA со ссылкой на Yle.

Учения будут проводиться с 4 по 10 марта. Наряду с Финляндией в учениях Альянса примут участие и другие страны-партнеры по программе "Партнерство ради мира", в том числе Швеция и Украина.

Согласно заявлению МИД страны, в учениях Финляндия будет участвовать в мероприятиях антикризисного управления, а также в национальном планировании операций и принятии решений.

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Напомним, недавно учения сил НАТО прошли в Литве, в них приняли участие 250 литовских и американских военнослужащих. Американские силы прибыли на учения как реакция НАТО на кризис в Украине