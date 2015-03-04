Украина вместе с Финляндией и Швецией присоединятся к учениям НАТО
15:54, 04 марта 2015Общество
1676 0
Сценарий учений НАТО будет основываться на выдуманном конфликте между двумя отдаленными государствами.
Учения будут проводиться до 10 марта / flickr.com/photos/augustinfotos
Об этом сообщает ZN.UA со ссылкой на Yle.
Учения будут проводиться с 4 по 10 марта. Наряду с Финляндией в учениях Альянса примут участие и другие страны-партнеры по программе "Партнерство ради мира", в том числе Швеция и Украина.
Согласно заявлению МИД страны, в учениях Финляндия будет участвовать в мероприятиях антикризисного управления, а также в национальном планировании операций и принятии решений.
Читайте такжеРоссия развернула масштабные военные учения у границ Эстонии и Латвии
Напомним, недавно учения сил НАТО прошли в Литве, в них приняли участие 250 литовских и американских военнослужащих. Американские силы прибыли на учения как реакция НАТО на кризис в Украине
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter