Тимошенко надо сосредоточиться на экономике (опрос)

Подавляющее большинство украинских экспертов считают, что правительство Юлии ТИМОШЕНКО в первую очередь должно сосредоточить свою работу на проведении либеральных экономических реформ.

Об этом свидетельствуют результаты экспертного исследования «100 дней Украины: робота парламентско-правительственной коалиции», проведенного Институтом глобальных стратегий (ИГЛС), которые были обнародованы на пресс-конференции в УНИАН заместителем директора ИГЛС Ульяной КИРИЕНКО.

В частности, 60% опрошенных экспертов убеждены, что Кабмин должен в первую очередь решить проблему отсутствия капитальных вложений в экономику, 50% - изношенности основных фондов, 80% - проблему коррупции в высших органах власти, 60% - проблему высокого уровня инфляции.

При этом важнейшими приоритетами в работе правительства эксперты назвали отказ от посредников в схемах поставок газа в Украину (65-70%), пиар-активность главы правительства (75%), избирательный процесс – 60% (деятельность Ю.ТИМОШЕНКО многими воспринимается как начало ее президентской избирательной кампании).

Среди приоритетов, которым правительство Ю.ТИМОШЕНКО уделяет недостаточно внимания, эксперты выделили создание условий для предотвращения кризисов в экономике – 55%, кредитная политика – 50%, развитие малого и среднего бизнеса – 45%, повышение инвестиционной привлекательности регионов – 30%.

Опрос был проведен ИЛГС с 15 по 23 марта 2008 года. В общей сложности были опрошены 20 экспертов – политологи, социологи, экономисты, редакторы СМИ. Метод опроса – анонимное анкетирование.