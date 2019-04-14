Календарь событий: откуда взялась «Мисс Мира», самая трагическая футбольная игра, «отец» ЛСД, первый вертолет Сикорского, отпечатки пальцев, рождение куртки «пилот» и детектива, а еще – история великих Кюри

15 апреля

Неделя начинается с Международного дня культуры. Он учрежден в 2008 году в честь принятия 15 апреля 1935 года в Вашингтоне главами 21 государства международного договора «Об охране художественных и научных учреждений и исторических памятников», который известен в международно-правовой практике как Пакт Рериха. С инициативой отмечать дату подписания Пакта как Международный день культуры выступила в 1998 году Международная лига защиты культуры, учрежденная за два года до этого Международным центром Рерихов. Это общественная организация, деятельность которой направлена на защиту и преумножение достижений культуры, искусства, науки, религии.

В рамках Пакта также был предложен и отличительный знак, которым предполагалось отмечать защищаемые культурные объекты, – «Знамя Мира», своего рода Знамя Культуры, – белое полотнище, на котором изображены три соприкасающихся амарантовых круга – прошлые, настоящие и будущие достижения человечества, окруженные кольцом Вечности. Этот знак носит международный характер и встречается в произведениях искусства разных стран и народов мира с древних времен и по сей день.

Ежегодно 15 апреля отмечается учрежденный ООН в 1992 году День экологических знаний. Важность экологического образования в современном мире ни у кого не вызывает сомнений и во многих странах является приоритетным направлением обучения и воспитания. Ведь деятельность по формированию экологической культуры населения и бережного отношения к окружающей природной среде – залог безопасного будущего. Термин «экология» (от греческого «oikos» – дом, убежище и «logos» – наука, учение) был впервые введен в 1866 году немецким биологом Эрнстом Геккелем.

В понедельник в Украине - День работников уголовного розыска. Первая украинская сыскная часть начала функционировать в 1873 году в Киеве. 15 апреля в 1919 году Совнарком Украины издал Декрет «Об организации судебно-уголовного розыска», за которым последовало создание отделения судебно-криминального розыска и определена его правовая база. В 2001 году угрозыск переименовали в Департамент уголовного розыска МВД Украины. Обязанности сотрудников уголовного розыска в наше время — поиск и поимка преступников, предупреждение и раскрытие преступлений. Поздравляем всех причастных к этому дню!

Дата 15 апреля 1912 года вошла в историю как крупнейшая морская катастрофа 20 века – в Атлантике, по пути из английского Саутгемптона в Нью-Йорк, натолкнувшись на айсберг, затонул пассажирский лайнер «Титаник». После столкновения с тонущего судна на воду удалось спустить 15 шлюпок и два плота. По разным данным, в этой катастрофе погибли от 1400 до 1517 человек. Спасшихся было в два раза меньше – всего 700 пассажиров. «Титаник» – один из крупнейших и наиболее роскошных лайнеров - был построен в том же 1912 году по заказу судоходной компании «Уайт Стар Лайн». Он поражал своими размерами и архитектурным совершенством. Его длина, как писали газеты того времени, была равна длине трех городских кварталов, высота двигателя – высоте трехэтажного дома, а якорь для «Титаника» по улицам Белфаста тащила упряжка из 20 лошадей. Компания «Уайт Стар» называла корабль не иначе как «непотопляемый», обещая пассажирам полную безопасность. Но спустя всего лишь несколько месяцев в первом же рейсе «Титаник» затонул. Обломки лайнера обнаружили 1 сентября 1985 года в 325 милях от побережья канадского острова Ньюфаундленд американский морской археолог Роберт Боллард и его французские коллеги.

В этот день в 1924 году в США вышел первый в мире атлас автомобильных дорог.

15 апреля 1951 года в Лондоне состоялся первый конкурс красоты «Мисс Мира». Кстати, первый конкурс «Мисс Вселенная» прошел тоже в столице Британии. Изобретателем «Мисс Мира» был лондонский рекламный агент фирмы «Мекка» Эрик Морли, которого попросили придумать что-нибудь оригинальное для рекламы танцзала во время Британского фестиваля. Он и предложил организовать всемирный конкурс красоты, который проходил бы под эгидой фестиваля. На звание «Мисс Мира» в первом конкурсе претендовало 30 девушек. Они появились на сцене в купальниках «бикини», в то время еще не известных в Англии, чем произвели фурор. Победительницей стала шведка Кики Хааконсон, которая получила премию в размере 1000 фунтов и возможность появиться на страницах таблоидной прессы.

Сам же Морли и его жена Джулия зарегистрировали фирму по проведению конкурсов красоты, и с тех пор они стали ежегодно проводиться в Лондоне. Лишь с начала 1990-х годов место проведения «Мисс Мира» меняется почти постоянно. А самый первый конкурс красоты состоялся 19 сентября 1888 года в бельгийском городе Спа. Тогда 21 девушка из 350 кандидаток достигла финала, где исключительно мужское жюри «осматривало» их за закрытыми дверями. В 2004 году прошел первый в истории международный конкурс «Мисс пластическая хирургия».

15 апреля 1989 года в английском Шеффилде на сорокатысячном стадионе «Хиллсборо» во время полуфинального матча Кубка Англии по футболу между командами «Ливерпуль» и «Ноттингем Форест» в давке погибли 96 зрителей. На 6-ой минуте матч был остановлен, однако в результате неграмотных действий полиции и стюардов, которые не сразу поняли суть происходящего, принимая попытки болельщиков высвободиться из давки за хулиганское желание прорыва на поле, гибели людей не удалось избежать. Самой юной жертве было всего 10 лет, самой пожилой – 67. Власти же заявили, что во всем виноваты пьяные фанаты-безбилетники, которые прорвали полицейский кордон. В Ливерпуле был открыт мемориал памяти погибшим в этой трагедии, а на «Энфилде» - домашнем стадионе футбольного клуба «Ливерпуль» - каждый год 15 апреля проводится служба в память о погибших.

В 1998 году в этот день на одном из заводов Intel был изготовлен последний кристалл для процессора класса Pentium. Официально был объявлен новый процессор для «массовых» пользователей - Celeron.

Неофициальный праздник, за которые мир обязан различным сообществам, в том числе в соцсетях, - День путешествий налегке.

Именины у Поликарпа, Ефима и Георгия.

16 апреля

Во вторник – Всемирный день голоса. Инициатором его учреждения выступила Американская академия отоларингологии. Цель праздника - привлечение внимания к феномену человеческого голоса – дару, позволяющему людям общаться, выражать свои эмоции и чувства, радовать красотой звучания.

В этот день в 1863 году во Франции была спущена на воду «Plongeur» (с французского – «Ныряльщик») - самая большая подводная лодка XIX века.

В 1912 году 16 апреля впервые женщина перелетела через Ла-Манш на самолете. Ею была американка Гарриет Куимби.

В 1943 году швейцарский химик Альберт Хофман открыл психотропные свойства ЛСД. Он называл его «лекарством для души» и был расстроен общемировым запретом вещества, приведшим к тому, что ЛСД ушел в «подполье». «ЛСД был успешно использован в течение 10 лет в психоанализе», - говорил ученый, добавляя, что препарат был «украден» молодежным движением 60-х в США и затем неоправданно демонизирован правящими кругами, по отношению к которым молодежное движение было в оппозиции. Он признавал, что ЛСД может быть опасным «в плохих руках». Хофман является автором более 100 научных работ и нескольких книг, одна из них - «ЛСД - мой трудный ребенок», которая является частично автобиографией, содержит описание известного велосипедного путешествия Хофмана после принятия им ЛСД. В свой столетний юбилей 11 января 2006 года он стал центральной фигурой международного симпозиума, посвященного ЛСД. В списке ста ныне живущих гениев, опубликованном компанией Synectics на основе опроса, проведенного в 2007 году в Великобритании, Альберт Хофман занял первое место. Скончался естественной смертью в своем доме в Бурге под Базелем 29 апреля 2008 года, в возрасте 102 лет.

В 1947 году в этот день в сенате Южной Каролины американский политик и финансист Бернард Барух первым в мире употребил словосочетание «холодная война».

В 1964 году американская летчица Джеральдина Мок приземлилась в Западной Германии, став первой женщиной, совершившей полет вокруг земного шара.

В 1966 году впервые в Израиле поступила в продажу «Кока-Кола».

Неофициальные праздники - День Чарли Чаплина и День коричного ветра.

Именины у Никиты и Феодосии.

17 апреля

В среду - Всемирный день борьбы с гемофилией, учрежденный по инициативе Всемирной федерации гемофилии (WFH) и Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Цель проведения Дня - привлечь внимание общества к проблемам гемофилии и сделать все возможное для улучшения качества медицинской помощи, которая оказывается больным этим неизлечимым генетическим заболеванием (несвертываемость крови). Сама дата приурочена ко дню рождения основателя WFH Фрэнка Шнайбеля и отмечается с 1989 года. По данным ВОЗ, на сегодня количество больных гемофилией в мире составляет 400 тысяч человек, или один из 10 тысяч мужчин. По оценке WFH, сейчас около 75% людей с геморрагическими заболеваниями по-прежнему получают неадекватную помощь или вообще ее лишены.

В 1492 году в этот день Христофор Колумб подписал контракт с Испанией, в котором обязался открыть новый путь в Индию.

В 1856 году город Квебек был провозглашен столицей Канады.

В 1869 году Фридрих Вильгельм Ницше был освобожден от прусского подданства: отныне и впредь лишен всякого гражданства.

17 апреля 1875 года – День рождения бильярдной игры «снукер». Ее придумал в городе Джабалпуре, в центральной части Индии, в офицерской столовой британского колониального корпуса полковник Невилл Чемберлен. Он взял цветные пуловские шары (пул появился раньше снукера) и, пометив определенными пятнами некоторые места на столе, поместил их в эти точки. Название игры – «снукер» – придумал тоже Чемберлен. Это словечко означает «кадет первого года службы». Так Невилл назвал одного из офицеров, когда тот оказался в трудном игровом положении. Новая игра быстро завоевала популярность среди «индийских британцев». А спустя десять лет с ней познакомилась метрополия. К 1891 году были приняты современные правила подсчета очков. Победу в снукере приносит не столько мастерство владения кием, сколько стратегия и тактика манипулирования разноцветными и соответственно «разноочковыми» шарами. Спустя 25 лет начали проводиться регулярные первенства Великобритании. А в 1927 году был проведен первый чемпионат мира среди профессионалов. Сегодня игра популярна особенно в Европе и Китае. Ежегодно проводится чемпионат мира по снукеру.

В 1913 году Густав Хэмел - пионер британской авиации - осуществил первый беспосадочный полет на аэроплане между Англией и Германией на военном моноплане «Блерио XI». Расстояние от Дувра до Кельна он преодолел за 4 часа 18 минут.

17 апреля 1941 года Игорь Сикорский - ученый-авиаконструктор, уроженец Киева, являющийся автором первого в мире четырехмоторного самолета «Русский витязь», первого в мире трансатлантического гидроплана - продемонстрировал миру свой первый вертолет-амфибию. История следующая: еще в 1931 году он запатентовал проект машины, которая в своих принципиальных чертах мало чем отличалась от современных моделей вертолета: два пропеллера – главный (горизонтальный) на крыше и вспомогательный (вертикальный) на хвосте. Его первый экспериментальный вертолет «VS-300», управляемый самим конструктором, поднялся в воздух в сентябре 1939 года. Также до 1939 года Сикорский создал около 15 типов самолетов. Вертолет «VS-300» представлял собой стальную трубу с открытой кабиной для пилота, мощность аппарата составляла 65 лошадиных сил, он был оснащен двигателем «Lycoming» и ременной передачей, которые вращали трехлопастный главный ротор. А вот 17 апреля 1941 года Игорь Сикорский продемонстрировал ошеломленной американской публике первый в мире вертолет-амфибию на поплавковом шасси. Это был модифицированный «VS-300». Вертолет совершил взлет с воды и приземлился на сушу. Продолжительность полета геликоптера на поплавках составила 1 час 35 минут, а скорость достигала 100 километров в час. Впоследствии авиаконструктором были созданы и доведены до серийного производства вертолеты 18 типов. Именно вертолет Сикорского был первым в мире поставлен на серийное производство. Также он первым в мире начал строить турбинные вертолеты, вертолеты-амфибии с убирающимися шасси и «летающие краны». На вертолетах Сикорского были впервые совершены перелеты через Атлантический (1967) и Тихий (1970) океаны с дозаправкой в воздухе. Машины инженера применялись как для военных, так и для гражданских целей. Последним вертолетом, построенным Сикорским до ухода на пенсию, стал «S-58», который по праву считается лучшим вертолетом первого поколения. Скончался Сикорский в 1972 году в Истоне (штат Коннектикут). Похоронен в Стратфорде (штат Коннектикут). Дело гениального авиаконструктора продолжает основанная им компания «Sikorsky Aircraft Corporation», которая и сегодня является одним из мировых лидеров проектирования и производства вертолетов для коммерческих, индустриальных и военных нужд.

В 1964 году стартовал выпуск компанией Ford Motor Company автомобиля Ford Mustang.

Неофициальный праздник - День кофе.

Именины у Георгия, Иосифа, Зосимы, Ивана, Николая и Марии.

18 апреля

В четверг - Международный день памятников и исторических мест. Он еще известен как День всемирного наследия, учрежден в 1982 году Ассамблеей Международного совета по вопросам охраны памятников и достопримечательных мест (ICOMOS), созданной при ЮНЕСКО. Праздник отмечается с 1984 года с целью привлечь внимание общественности к вопросам защиты и сохранения всемирного культурного наследия. Символично, что в этот день в Украине отмечается День памятников истории и культуры.

Еще 18 апреля - Всемирный день радиолюбителя. Дата выбрана неслучайно: именно в этот день в 1925 году в Париже был основан Международный союз радиолюбителей (IARU), благодаря этому событию у радиолюбителей и появился повод ежегодно отмечать успехи и достижения. А членами данной организации на сегодня являются радиолюбители из более чем ста пятидесяти стран мира. По оценкам специалистов, 21 век станет поистине веком радиолюбителей, а число людей этого хобби основательно «перешагнет» трехмиллионный рубеж. Считается также, что большинство радио-технологий, которыми мы, не задумываясь, пользуемся в повседневной жизни, были сначала исследованы радиолюбителями. В первую очередь, это касается сотовых телефонов.

18 апреля в Украине отмечается День основания Общества Красного Креста - старейшей организации, олицетворяющей милосердие, гуманизм, помощь и поддержку. 28 октября 1992 года президентом был подписан Указ об Обществе Красного Креста Украины. В настоящее время Общество является участником Международного движения Красного Креста и Красного Полумесяца и насчитывает более 6,3 миллиона активистов и сторонников. В патронажной службе Общества трудятся 3200 высококвалифицированных сестер милосердия. Деятельность Общества охватывает всю территорию страны, реализуется свыше 40 проектов и программ. Все они финансируются за счет публичных пожертвований и договоренностей о сотрудничестве.

В 1846 году американец Роял Хаус запатентовал телеграфный аппарат.

В 1853 году была запущена первая в Азиижелезная дорога - Бомбей-Танна протяженностью 36 км.

В 1870 году Первый Ватиканский собор принял догмат о непогрешимости Папы Римского.

18 апреля 1902 года в Дании впервые в мире была применена дактилоскопия для опознания преступника, а уже в сентябре того же года в Великобритании отпечатки пальцев с места преступления впервые были использованы как доказательство вины по отношению к подозреваемому в преступлении. Сегодня практические методы использования дактилоскопии очень широки. Но криминалистика была первой и наиболее важной областью ее применения и остается такой до сих пор. Развитие компьютерной техники позволило создать сканеры отпечатков пальцев, которые устанавливают на ноутбуки, сотовые телефоны, флэш-носители и т.д. Сегодня дактилоскопия позволяет, используя всего лишь отпечаток пальца вместо пароля для верификации личности, обеспечить, тем самым, надежную защиту цифровой информации и своих конфиденциальных данных.

В 1906 году произошло землетрясение в Сан-Франциско, одно из крупнейших в истории США. В считанные секунды город превратился в пылающие развалины.

В 1934 году в городке Форт-Уэрт (штат Техас) открылась первая в мире прачечная-автомат.

В 1941 году состоялся первый полет немецкого самолета Мессершмитт «Me.262», позднее ставшего первым в мире серийным реактивным самолетом.

В 1946 году в связи с образованием ООН в Женеве было объявлено о роспуске Лиги Наций.

В 1968 году старый Лондонский мост был продан американской компании, которая переправила его из Британии в Аризону, где он был вновь воздвигнут.

Неофициальные праздники - День пляски в проснувшемся лесу и Международный день жонглеров.

Именины у Симеона, Марка, Платона, Николая и Алексея.

19 апреля

В пятницу в мире отмечается красивый весенний праздник - День подснежника. Свою историю он ведет из Англии, где был учрежден в 1984 году. Подснежники расцветают в зависимости от климатической зоны с января по апрель. В Великобритании цветение приходится как раз на середину апреля.

В Британии подснежники - очень популярные цветы, отношение к ним трепетное. Это связано со старинным английским поверьем, которое гласит, что подснежники, посаженные вокруг дома, уберегут его жителей от злых духов. Подснежники в Англии украшают многие городские клумбы, их разведению в Соединенном Королевстве уделяется столько же внимания, сколько, например, разведению тюльпанов в Голландии. Подснежники растут на многих территориях Земного шара, всего их насчитывается около 20 видов, практически все они как исчезающее растение занесены в Красную книгу. И все по вине людей, которые варварски «собирают» подснежники, уничтожая их. Экологи ратуют за ужесточение мер по отношению к «собирателям» подснежников, призывают всех относиться к этим цветам осторожно и бережно.

19 апреля 1919 года американский каскадер и авиатор Лесли Лерой Ирвин совершил первый зарегистрированный прыжок-свободное падение из аэроплана с последующим раскрытием парашюта. Ирвин родился в Лос-Анджелесе. Стал каскадером для молодой калифорнийской киноиндустрии, для которой ему пришлось выполнять акробатику на трапециях из воздушных шаров, а затем спускаться на парашютах. Видя и ощущая на себе все недостатки оснащения для прыжков, Лесли в компании своих единомышленников разработал новый тип парашюта с системой «rip-cord» и первым же опробовал ее, прыгнув в свободном падении с самолета. Этот парашют вскоре признали необходимой частью снаряжения для прыжков, после чего Лесли открыл компанию Irvin Air Chute по производству парашютов для правительства Соединенных Штатов. Но на этом он не остановился и вскоре фабрика открылась и в Соединенном Королевстве, а начиная с 30-х годов прошлого века парашюты Ирвина начали использоваться по всему миру. Кстати, Лесли Лерой Ирвин первым сконструировал теперь уже легендарную куртку пилот из овечьего меха.

В 1941 году Сенат США принял резолюцию о поддержке идеи создания еврейского государства в Израиле.

В 1943 году 19 апреля швейцарский ученый химик Альберт Хофман преднамеренно в опытном порядке впервые принял ЛСД. Опасаясь, что заболел, он поехал из лаборатории домой на велосипеде. Во время поездки и ощутил эффекты ЛСД, сделав этот день датой первого в мире «кислотного трипа».

В 1965 году почетный председатель совета директоров и основатель корпорации Intel Гордон Мур сформулировал так называемый «закон Мура», согласно которому количество транзисторов в кристалле микропроцессора удваивается каждые два года.

В 1995 году в этот день произошел теракт в Оклахома-Сити, погибли 168 человек. Это - первый масштабный террористический акт в истории США, поразивший «Сердце Америки».

В 2000 году 19 апреля в Центральной Румынии было открыто крупнейшее в Европе месторождение золота.

Неофициальные праздники - День путешествующей улыбки и День читателя этикеток.

Именины у Мефодия, Евтихия, Платониды, Павла, Петра и Ивана.

20 апреля

В субботу - Международный день цирка. Инициаторами учреждения праздника выступили в 2009 году Европейская цирковая ассоциация и Всемирная федерация цирка, действующая под патронажем принцессы Монако Стефании.

В современном своем виде цирк появился лишь в конце 18 века. А его основателем считается английский наездник Филип Астлей, который опытным путем установил, что для лошадей наиболее удобно в полном галопе бежать и выполнять трюки по кругу диаметром 13 метров. Сегодня такой диаметр арены соблюдается практически во всех цирках мира. Будучи умелым наездником, Астлей показывал на арене различные трюки на лошадях, а позже на манеж вышли уже и другие артисты – акробаты, жонглеры, канатоходцы, клоуны, дрессировщики… С середины 19 века количество цирковых жанров увеличивалось и расширялись технические возможности представлений и номеров.

20 апреля - День китайского языка, учрежден в 2010 году ООН, как и дни других официальных языков Организации. Праздник установлен в память о Цан Цзе - основателе китайской письменности. По легенде, он был придворным историографом мифического императора Хуан Ди и разработал набор пиктограмм, которые впоследствии стали основой для иероглифов. Это позволило отказаться от узелкового письма. Со временем древний ученый приобрел мифологические черты, его стали изображать с четырьмя глазами, что символизирует его особенную прозорливость. Письменный китайский язык считается одним из самых сложных в мире. Чтобы выразить все его богатство, используется около 80 тысяч иероглифов. Впрочем, для повседневного обихода хватает 3–5 тысяч символов. Кроме того, это один из самых древних языков, существующих на планете.

В субботу Украина отмечает День окружающей среды. Он установлен соответствующим указом президента в 1998 году. Праздник был задуман для того, чтобы отдать должное Стокгольмской конференции по окружающей среде, которая стала одной из важнейших в истории экологического движения.

В 1770 году в этот день Джеймс Кук открыл Новый Южный Уэльс, что в Юго-Восточной Австралии.

20 апреля 1841 года в филадельфийском журнале «Graham’s Ladies’ and Gentlemen’s Magazine» был опубликован первый в истории литературы детективный рассказ «Убийство на улице Морг» американского писателя Эдгара По. Именно с этого произведения принято начинать отсчет развития детективного жанра. Рассказ По был не только первым, но, как многие критики полагают до сих пор, лучшим детективом. Сам термин «детектив» появился лишь четверть века спустя, а свои новеллы сам автор называл «логическими» или «рассказами об умозаключениях». Писатель создал не только новый жанр, но его основную схему – «загадка-расследование-объяснение», и его основные сюжеты, которые и ныне используются в детективной литературе.

В 1865 году в этот день впервые было объявлено о появлении безопасных спичек.

В 1902 году 20 апреля супруги Мария и Пьер Кюри получили чистый радий. История этих великих ученых-физиков очень любопытна. Полячка Мария Склодовская и француз Пьер Кюри поженились 25 июля 1885 года. Свадьба двух гениев была совершенно нетипичной для тех лет — не было белого платья, колец, венчания. В свадебное путешествие они отправились на велосипедах, подаренных кузеном. Будущие первооткрыватели нового химического элемента и обладатели Нобелевской премии были невероятно бедны. Но Марию «цепляет» тема урановых излучений. По сути, положившая начало ядерным исследованиям. Сама того не зная, Мария становится в ней первопроходцем. Пьер всячески помогает и поддерживает жену. Пьер и Мария вместе бились над этой задачей четыре года. Денег не было, они жили в маленьком сарае с протекающей крышей. Пьер читал лекции, чтобы заработать хоть какие-то деньги, а после лекций бежал домой — проводить эксперименты. Мария стала матерью, при этом продолжала трудиться над выделением из руды радия - сама часами мешала кипящие растворы, ставила сложнейшие опыты. Тогда о вреде радиации ничего не было известно. За 4 года супруги переработали 8 тонн уранинита! Когда потребовалась покупка дорогих приборов для финальных измерений, Пьер опустил руки — он не видел вариантов для продолжения исследования, денег на аппаратуру не было и не предвиделось. Но Мария с ее характером не привыкла сдаваться — невероятным образом она сумела выделить дециграмм радия, нового химического элемента. Этот первый дециграмм она хранила всю жизнь. Об изобретении семьи Кюри узнает весь мир. Тогда человечеству казалось, что радий может лечить. Что его потенциал во многих отраслях просто огромен. Строятся заводы по производству радия, супругов приглашают в лучшие университеты мира. А следом — Нобелевская премия по физике, высшая научная награда и большие деньги, которые помогают ученым выбраться из нищеты и открывать лаборатории, оснащенные самым современным оборудованием. Казалось, теперь в жизни Кюри начнется новый этап. Но Пьер, выходя из дома и по пути в лабораторию, попадает под конный экипаж. Колесо телеги раздавило ему голову, физик умер мгновенно. Ему было 46 лет. Мария прожила еще 28 лет, получила вторую Нобелевскую премию - по химии, возглавила Радиевый институт, создала передвижные рентгеновские установки для военных госпиталей, написала биографию Пьера Кюри, сделала еще несколько открытий. И умерла от воздействия собственного изобретения - постоянная работа с радиоактивными веществами вызвала лейкемию.

В этот день в 1920 году состоялась первая встреча в официальном турнире — на Олимпийских играх — между командами Старого и Нового Света по хоккею с шайбой. Тогда канадцы подтвердили свою славу сильнейшей хоккейной державы мира. Женские хоккейные команды впервые вышли на олимпийский лед только в 1998 году - в Нагано. Первый в истории спортивный хоккейный матч прошел в канадском Монреале на катке «Виктория» 3 марта 1875 года. Каждая команда состояла из девяти игроков, шайба была деревянной, а защитную экипировку хоккеисты позаимствовали из бейсбола. Тогда же на льду впервые поставили ворота. Первые хоккейные правила появились только два года спустя после исторического матча. В 1879 году они были усовершенствованы. Тогда же появилась резиновая шайба.

В 1935 году благодаря журналисту Уоррену Хиллу, ведущему шоу «Your Lucky Strike Hit Parade», на американском радио появился первый в мире хит-парад.

В 1940 году в США был презентован первый электронный микроскоп.

В 1949 году открылся Первый Всемирный конгресс сторонников мира.

В 1994 году немцы впервые опередили французов и возглавили список наций, потребляющих наибольшее количество алкоголя на душу населения.

В 2010 году 20 апреля произошел взрыв нефтяной платформы Deepwater Horizon в Мексиканском заливе у побережья США, переросший в техногенную катастрофу.

Неофициальные праздники - День поисков смысла жизни, День вилкокрута и ложкочерпания и Международный день астрономии.

Именины у Даниила, Акулины, Георгия, Петра и Аркадия.

21 апреля

Вход Господень в Иерусалим или Вербное Воскресенье - христианский праздник, отмечаемый за неделю до Пасхи. 21 апреля он для восточных христиан. Вход Иисуса в Иерусалим был вступлением Его на путь крестных страданий. В этот день соблюдающие Великий Пост могут позволить себе более разнообразную пищу - можно есть рыбу, использовать растительное масло и даже разрешается выпить немного красного вина.

21 апреля западные христиане празднуют Пасху. Для всего христианского мира это - самый большой и почитаемый праздник, в честь воскресения Иисуса Христа.

Есть в воскресенье и памятные даты. Так, в 1856 году каменщики и рабочие строек в Мельбурне прекратили работу и прошли маршем от университета до здания парламента, требуя 8-часовой рабочий день. Их акция была успешной, а сами протестующие признаны первыми организованными рабочими в мире, добившимися перехода на 8-часовой рабочий день без потери в заработной плате.

В 1944 году 21 апреля женщины во Франции получили избирательное право.

В 1964 году при неудачной попытке запуска американского навигационного спутника «Транзит-5В» с ядерной энергетической установкой SNAP-9A на борту, находившиеся в ней 950 граммов плутония-238 рассеялись в земной атмосфере, вызвав повышение естественного радиационного фона.

Неофициальные праздники - Международный день пряника, День тяжелых последствий и День чемоданов.

Именины у Нифонта, Марии, Ивана и Сергея.

Календарь событий на следующую неделю будет не менее интересным и насыщенным. Не переключайтесь!..

Нана Черная