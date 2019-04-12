Киев усилит контроль над организацией детского питания в учебных заведениях

Сейчас рассматриваются три возможные модели организации питания.

Депутатами Киевского городского совета вместе с экспертами уже наработан новый порядок, призванный установить жесткие правила в системе координат работы коммунальных предприятий и усилить контроль над организацией детского питания в учебных заведениях.

Как сообщает пресс-служба КГГА, до конца текущего года будет разработана методология возможных типов организации питания в школьных столовых. Требования к самой методологии уже написаны группой экспертов.

«Питание детей в киевских школах должно быть вкусным, полезным и безопасным. Подрядчики, которые не соблюдают требований качественного и безопасного питания, должны быть отстранены от его организации. Традиционная действующая модель выявила ряд недостатков, которых не должно быть в организации питания. Бороться с недобросовестными поставщиками мы должны уже сейчас. На уровне городской власти этот вопрос должен быть решен. Наша целевая аудитория – дети, и мы должны сделать все возможное, чтобы нашим детям было вкусно, а также безопасно питаться в садиках и школах. При этом можем эффективно использовать бюджетные средства», – отметил заместитель председателя КГГА Валентин Мондрыивский.

Сейчас рассматриваются три возможные модели организации питания, среди которых и ныне действующая. Другие две – кейтеринг или обеспечение полуфабрикатами. Последняя имеет несколько путей реализации, а именно: от мощного предприятия к модернизации школьных столовых в мини-цеха. В частности, с сентября этого года начнет действовать новая международная система НАССР (Hazard Analysis and Critical Control Points), которая идентифицирует, оценивает и контролирует риски на всех этапах изготовления пищевых продуктов. К тому же она облегчает контроль и делает его понятным – как руководителю, так и рядовому работнику.

Валентин Мондрыивский отметил, что город решительно настроен исправить ситуацию в сфере детского питания в столице, взять данную сферу под жесткий контроль и убрать из школ и садиков тех поставщиков, которые думают только о заработке, пренебрегая здоровьем детей.