Украинский политзаключенный Гриб после прекращения голодовки принимает необходимые лекарства - консул

Павел Гриб ожидает встречи с адвокатом для отработки позиции в высшей судебной инстанции РФ.

Украинский политзаключенный Павел Гриб, которого в России незаконно приговорили к 6 годам заключения, после прекращения голодовки принимает необходимые лекарства.

Об этом сообщает Громадське со ссылкой на и.о. генерального консула в Ростове-на-Дону Тараса Малышевского, который недавно посетил политзаключенного в СИЗО.

Консул подтвердил, что 29 марта Павел прекратил голодовку, продержавшись 4 дня. По словам Малышевского, Гриб сейчас принимает пищу и активно интересуется политической ситуацией в Украине. "Гриб принимает пищу, принимает лекарства и интересуется политической ситуацией в Украине", - сказал консул.

"Гриб в ближайшие дни ожидает встречи с адвокатом для отработки своей позиции в высшей судебной инстанции РФ", - добавил Малышевский.

Он также передал Павлу просьбу его врача Василия Притулы не голодать, ведь это "для него является ничем иным, как самоубийством".

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Как сообщал УНИАН, о задержании Гриба стало известно 28 августа 2017 года, когда об этом заявил его отец Игорь Гриб, в то время член общественного совета Госпогранслужбы Украины.

По словам отца, 24 августа 19-летний юноша поехал в белорусский Гомель на встречу с Татьяной Ершовой, с которой познакомился и общался только в социальных сетях. Девушка должна была приехать на встречу из России. Позже стало известно, что украинец содержится в СИЗО в Краснодаре. Российские следователи обвиняли его в якобы подготовке теракта на школьной линейке в Сочи.

У Павла тяжелое врожденное заболевание - портальная гипертензия, ему необходимо ежедневное специфическое лечение. Власти России не допускают украинских врачей к Павлу в СИЗО.

29 января 2019 года уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что Гриб находится на грани жизни и смерти и нуждается в немедленной операции на сердце.

22 марта Северо-Кавказский окружной военный суд приговорил украинца к шести годам колонии общего режима по обвинению в якобы "пособничестве терроризму".

После приговора Гриб объявил голодовку.Он требовал допустить к нему врачей и украинского омбудсмена.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин призвал международное сообщество оказать давление на РФ для освобождения украинца.