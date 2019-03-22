Украинский политзаключенный Павел Гриб объявил голодовку

Голодовку он объявил в связи с тем, что к нему не допустили ни врачей, ни омбудсмена Людмилу Денисову.

Украинский политзаключенный Павел Гриб после оглашения приговора, которым его приговорили к шести годам лишения свободы, объявил голодовку.

Об этом он сообщил в комментарии «Громадському».

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«В связи с тем, что не допустили ни врачей, ни Денисову и вообще в связи с тем, что такое происходит, я объявляю голодовку», - сказал Павел.

Как сообщал УНИАН, сегодня Павла Гриба, обвиняемого в склонении к теракту россиянки Татьяны Ершовой, российский суд в Ростове-на-Дону приговорил к шести годам лишения свободы. Павлу сейчас 20 лет.

Напомним, о задержании Гриба стало известно 28 августа 2017 года, когда об этом заявил его отец, в то время член общественного совета Госпогранслужбы Украины Игорь Гриб.

По словам отца, 24 августа 19-летний юноша поехал в белорусский Гомель на встречу с девушкой, Татьяной Ершовой, с которой познакомился и общался только в социальных сетях. Девушка должна была приехать на встречу из России. Павел Гриб убежден в том, что в июне-августе от имени Ершовой с ним общались российские силовики.

7 сентября стало известно, что украинца удерживают в следственном изоляторе в Краснодаре. Российские следователи обвиняют его в якобы подготовке теракта на школьной линейке в Сочи. 7 ноября 2018 года Северо-Кавказский окружной военный суд в очередной раз на 6 месяцев продлил срок содержания Гриба под стражей.

У Павла тяжелое врожденное заболевание - портальная гипертензия, ему необходимо ежедневное специфическое лечение. Власти России отказывается разрешить украинским врачам посещение и осмотр украинца в СИЗО. 22 декабря 2018 года адвокат Дубровина сообщила, что у Павла ухудшается состояние здоровья, парень практически ослеп и стал плохо ориентироваться, у него ухудшилась память.

29 января уполномоченный Верховной Рады по правам человека заявила, что Гриб находится на грани жизни и смерти и нуждается в немедленной операции на сердце.