В феврале из опасных районов Донбасса выехали более 11 тысяч человек

В течение февраля из населенных пунктов Донецкой и Луганской областей выехал 11 тысяч 121 человек, из них 2 тысячи 238 детей и 343 человека с ограниченными физическими возможностями.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время брифинга сообщила руководитель пресс-службы Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Наталия Быстрая.

Она отметила, что только за последние три дня опасные районы Луганской и Донецкой областей, покинули 316 местных жителей. Среди них двое детей дошкольного возраста и четыре человека с ограниченными возможностями. Большинство перемещенных – женщины.

Читайте такжеООН: В результате военных действий на Донбассе погибли почти 6 тысяч человек

Быстрая заметила, что выезжают люди в основном из Горловки, Донецка, Макеевки, Дебальцево, Светлодарска, Енакиево, Авдеевки и других населенных пунктов.

«Для тех людей, которые остались в населенных пунктах Донецкой и Луганской областей и нуждаются в немедленной помощи, спасатели ГСЧС и местные власти продолжают собирать и доставлять гуманитарные грузы», - сказала она, добавив, что только за последние двое суток в населенные пункты Донецкой и Луганской областей спасателями было доставлено свыше 40 тонн гуманитарной помощи.