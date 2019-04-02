Все найденные артефакты во время раскопок на улице Щекавицкой будут переданы в музеи – КГГА

Недавно архитектурно-археологическая экспедиция Института археологии НАН Украины нашла на Щекавицкой улицу XVII–XVIII веков.

На улице Щекавицкой во время охранно-спасательных исследований архитектурно-археологическая экспедиция Института археологии НАН Украины нашла улицу XVII–XVIII веков. Об этом сообщил директор Департамента охраны культурного наследия Александр Никоряк.

«Согласно информации Института археологии Киева, с июня 2018 года и до сегодня экспедиция Института проводит охранно-спасательные исследования участка на ул. Щекавицкой. Исследователи сообщили, что во время работ собрано большую коллекцию археологических материалов ХІІ–ХІХ вв. Среди индивидуальных находок выделяются три древнерусских креста-энколпиона, три свинцовые княжеские печати, медная бляшка с изображением Богородицы, футляр для сабли XIX века. др. Кроме того, фиксировались также культурные наслоения, улица и захоронения XVII–XVIII ст., выявлено также слои древнерусского времени (XII–XIII века)», – рассказал Александр Никоряк.

В свою очередь, руководитель экспедиции, руководитель отдела археологии Киева Всеволод Ивакин отметил, что в обследованных горизонтах главным образом представлены культурные слои и археологические объекты ХІХ ст., образовавшиеся после пожара 1811 г. и полной перепланировки уличной системы Киево-Подола.

«Большое количество монет и товарных пломб XIX века. является характерной для припортовой зоны, в которой расположена исследуемая участок. Однако зафиксированы остатки около десятка небольших подвалов-кладовых, хозяйственных и гидротехнических сооружений. Фиксировались также культурные наслоения, улица и захоронения XVII–XVIII ст., выявлено также слои древнерусского времени (XII–XIII века)», – сообщил Всеволод Ивакин.

Археолог добавил, что в столице перманентно проводятся археологические и/или охранно-спасательные исследования.

Всеволод Ивакин подчеркнул, что сейчас работы продолжаются, все находки обрабатываются, реставрируются. После чего будет подготовлен научный отчет с описанием артефактов, которые будут переданы в государственных музейных фондов Украины.