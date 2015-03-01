Оккупационные "власти" Севастополя отобрали завод Порошенко

Кроме "Севморзавода", так называемое "правительство" отобрало у владельцев еще 10 предприятий. Это "Севморсудоремонт", "Корабел", "Севмордорстрой", "Севморверфь", "Севмормаш", "Югсевморсервис", "Севморэнерго", "Новая эра", "Инкермебель", "Севморрэмо" и "Конструкторское бюро радиосвязи", передает ТСН.

Всего намеревались "национализировать" 35 предприятий. Соответствующий "закон" был внесен на рассмотрение местного "парламента", но его отклонили.

Читайте такжеОккупанты Крыма все желаемое отобрали: с 1 марта "национализация" прекращается

Поэтому решение было принято специальным постановлением "правительства", а список предприятий значительно сократили. Ранее глава "законодательного собрания" Севастополя Алексей Чалый заявлял, что выступает против национализации частной собственности, поскольку это "снизит привлекательность региона для инвесторов".

Ранее УНИАН сообщал, что в Крыму оккупанты "национализировали" Ялтинскую киностудию.