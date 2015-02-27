Наливайченко: акции протеста возле НБУ организовывают руководители ликвидированных банков

Председатель СБУ Валентин Наливайченко заявил, что акции протеста, которые происходили вчера и продолжают происходить сегодня у здания Национального банка Украины в Киеве, организуются и финансируются руководителями банковских структур, которые были ликвидированы в связи с отмыванием средств, в том числе и из Фонда гарантирования вкладов физических лиц.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом председатель СБУ сказал сегодня на брифинге.

“Нас беспокоит разжигание ситуации вокруг Национального банка. Кстати, этим занимаются те лица, банки которых были убраны с рынка за отмывание денег и, как месть, они провоцируют акции, нанимают провокаторов”, - сказал Наливайченко.

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Как сообщал УНИАН, 26 февраля у здания Нацбанка произошло столкновение между правоохранителями и участниками так называемого ”финансового майдана”. Активисты обвиняют милицию в силовом разгоне акции.

27 февраля министр внутренних дел Арсен Аваков уволил начальника Печерского районного управления милиции Киева в связи с инцидентом возле Нацбанка Украины.

Он также сообщил об открытии уголовного производства по факту столкновений между митингующими и милицией.