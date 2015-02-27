По факту инцидента у здания НБУ возбуждено уголовное дело

Об этом он сообщил на своей странице в соцсети. Также глава МВД извинился перед всей страной за непрофессиональное поведение милиции в возникшей ситуации и безобразную сцену возле здания НБУ.

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"Мною назначено расследование произошедшего, результаты которого будут обнародованы публично не позднее следующих 48 часов. Будет работать комиссия во главе с двумя заместителями министра – Экой Згуладзе и Сергеем Яровым. По факту моего разговора с митингующими под НБУ этой ночью - договорились о предоставлении всех фото и видео материалов со стороны протестующих для материалов объективного расследования. По факту столкновения - возбуждено уголовное дело", - написал Арсен Аваков, отметив, что к зданию НБУ он подъезжал лично в ночь на пятницу.

В то же время министр отметил, что "по итогам беглого разбирательства по горячим следам мною принято решение - руководитель Печерского райотдела Киева освобожден от должности, его заместитель по общественной безопасности - отстранен до выводов комиссии по расследованию".

"Министерство внутренних дел приносит свои извинения за произошедший инцидент с несоразмерным применением силового воздействия на митингующих возле здания НБУ вечером 26 февраля", - подчеркнул министр.