Календарь событий: День Нацгвардии, тайна сокровищ «La Capitana», первый в мире памятник герою мультфильма, история пожарной машины, кто придумал штопор, как Ньютон боролся с фальшивомонетчиками, самый длинный мост Европы и откуда взялся «зиппер»

25 марта

Последняя неделя марта начинается с Международного дня памяти жертв рабства и трансатлантической работорговли. Он учрежден Генассамблей ООН в 2007 году. Трансатлантическая работорговля, продолжавшаяся 400 лет, стала самым массовым в истории человечества насильственным перемещением людей. По оценкам ЮНЕСКО, в ту эпоху из Африки было вывезено 25–30 миллионов человек. Невольников доставляли в страны Северной и Южной Америки. За четыре столетия дно Атлантического океана превратилось в общую могилу миллионов людей, не переживших трудный путь «депортации». Кроме того, миллионы людей умерли после прибытия в пункт назначения - от издевательств и непосильного рабского труда.

Еще в понедельник - Международный день солидарности с сотрудниками, содержащимися под стражей и пропавшими без вести. Он отмечается в годовщину похищения журналиста Алека Коллетта, который работал в Ближневосточном агентстве Организации Объединенных Наций и помогал палестинским беженцам. Вооруженные бандиты напали на Коллетта и увезли в неизвестном направлении в 1985 году. В 2009 году останки тела Алека Коллетта были обнаружены в Ливане, в долине реки Бекаа. Проблема похищения людей с годами не становится менее острой. В том числе относительно сотрудников ООН. Так, в 2003 году в результате взрыва грузовика у здания офиса Организации в Багдаде погибли 22 сотрудника, в том числе глава миссии ООН в Ираке. В 2007 году при исполнении служебных обязанностей погибли 42 сотрудника ООН, в 2008 году убиты 34 работника организации. В январе 2010 года в результате землетрясения на Гаити погибли 99 сотрудников ООН и 32 пропали без вести. В 2016 году семь сотрудников ООН были похищены. К счастью, все они были освобождены. Но более 20 гражданских сотрудников ООН остаются по сей день под стражей. Из них шесть удерживаются властями без каких-либо объяснений. Поэтому сегодняшняя дата с каждым годом приобретает все более важное значение.

25 марта - День службы безопасности Украины. Он был учрежден указом президента в 2001 году. Дата выбрана не случайно – именно в этот день в 1992 году Верховная Рада приняла закон «О Службе безопасности Украины». История следующая: после провозглашения независимости Украины был поднят вопрос необходимости реформирования советской системы органов государственной безопасности. 20 сентября 1991 года Верховной Радой было принято постановление «О создании Службы национальной безопасности Украины». Этим же постановлением был ликвидирован Комитет государственной безопасности УССР. И только через год был принят соответствующий закон. Поздравляем всех, кто причастен к этому празднику!

Есть в понедельник и памятные даты. Так, в 421 году в этот день - День Благовещения Девы Марии для западных христиан - была основана Венеция. На сегодня это - практически единственный город в мире, сохранивший неизменным свой средневековый облик. Исторический центр Венеции расположен на 118 островах Венецианской лагуны, разделенных 150 каналами и протоками, через которые переброшено около 400 мостов.

В 1807 году 25 марта в Англии заработала первая в мире железная дорога с регулярными пассажирскими перевозками - Суонси-Мамблз.

В 1843 году в Лондоне был открыт пешеходный туннель под Темзой, связывающий Врэппинг с Розерхисом.

В 1957 году на Капитолийском холме в Риме главы Бельгии, ФРГ, Франции, Италии, Люксембурга и Нидерландов заключили договор об образовании Европейского экономического сообщества (ЕЭС).

25 марта 1997 года охотники за сокровищами во главе с аргентинцем Херманом Моро обнаружили у берегов Эквадора затонувший в 1654 году испанский галеон «La Capitana». Он шел из Южной Америки в Испанию с большим грузом награбленного у инков золота и серебра. Затонувший корабль должен был по легенде битком набит ценностями, эксперты даже растерялись, оценивая возможную стоимость находки – от нескольких миллионов до нескольких миллиардов долларов. Но, в итоге с затонувшего корабля было поднято всего около двадцати тысяч серебряных монет. Сами кладоискатели убеждены, что нашли судно, принявшее часть груза тонущего «La Capitana», а затем также потерпевшее крушение. Знаменитый же галеон с несметными сокровищами по-прежнему покоится на дне океана.

Неофициальные праздники, за которые мир обязан различным сообществам, в том числе в соцсетях, - День баламутов, Международный день вафель, День приручения воздушных шариков и День рождения почтовой открытки.

Именины у Григория, Семена, Феофана, Владимира, Ивана, Сергея, Дмитрия, Александра и Константина.

26 марта

Во вторник - День Национальной гвардии Украины. Он был учрежден указом президента в 2015 году, учитывая значение и роль Национальной гвардии в выполнении задач по обеспечению государственной безопасности и обороны страны, защиты и охраны жизни, прав, свобод и законных интересов граждан, общества и государства от преступных и иных противоправных посягательств, охраны общественного порядка. Этим же указом устанавливается считать указ президента от 26 марта 1996 года «О Дне внутренних войсках Министерства внутренних дел Украины» утратившим силу. К слову, Нацгвардия была создана на основании Закона «О Национальной гвардии Украины» от 4 ноября 1991 года. Но уже в 2000 году это подразделение, основанное на базе Внутренних войск УССР, было распущено согласно Закону «О расформировании Национальной гвардии Украины». В марте 2014 года Национальная гвардия была воссоздана принятым Верховной Радой законом как военная структура с правоохранительными функциями, которая входит в систему МВД. С апреля 2014 года личный состав Нацгвардии во взаимодействии с Вооруженными Силами участвовал в Антитеррористической операции на востоке нашей страны. За это время около 5 тысяч военнослужащих Национальной гвардии были награждены за мужество и героизм, из них около 100 награждены государственными наградами посмертно. Поздравляем всех причастных к этому дню!

26 марта - «Фиолетовый день», или День больных эпилепсией. Его придумала в 2008 году девятилетняя девочка Кессиди Меган, страдающая этим заболеванием, чтобы показать другим людям, что она ничем не отличается от них. Инициативу сначала поддержала Ассоциация больных эпилепсией Новой Шотландии, а затем и другие организации мира. Уже в 2009 году к «Фиолетовому дню» присоединились 100 тысяч студентов, около 100 общественных объединений и свыше 100 известных политиков, а телевизионная башня в Торонто на один вечер окрасилась в фиолетовый цвет.

Эпилепсия считается одним из самых распространенных хронических неврологических заболеваний. По данным ВОЗ, эпилепсией страдает до 1% населения земного шара – порядка 50 миллионов человек. Но только 25% из них получают адекватное медикаментозное лечение. Эпилепсией страдали многие известные люди - Юлий Цезарь, Александр Македонский, Нострадамус, Данте Алигьери, Иван Грозный, Наполеон Бонапарт, Федор Достоевский, Альфред Нобель, Винсент ван Гог. Древние греки и римляне называли эпилепсию «божественным вмешательством» и «Геркулесовой болезнью».

В 1812 году в этот день землетрясением был разрушен Каракас - нынешняя столица Венесуэлы, около 20 тысяч людей погибли.

В 1845 году в США был запатентован медицинский пластырь. Доктора Хорес Харрелл и Уильям Шекат разработали процесс, который позволял растворять резину и разбрызгивать ее на ткань. В 1882 году немецкий врач Пауль Карл Бойерсдорф нанес на кусочек льняной тряпочки природный каучук, сосновую смолу и окись цинка - так был изобретен лейкопластырь.

В 1934 году в Британии были введены экзамены на вождение автомобиля.

26 марта 1937 года в США, в городе Кристалл Сити штата Техас, был установлен первый в мире памятник мультипликационному герою – моряку Папайю. Этот персонаж «родился» в 1929 году. Его автор, создатель комиксов «Thimble Theatre» – Элзи Сегар. Независимый моряк с мощными предплечьями и вечной кукурузной трубкой во рту прославил его на весь мир.

В 1953 году американский врач Джонас Эдвард Солк объявил об успешном испытании вакцины против полиомиелита.

В 1960 году был учрежден футбольный турнир - Кубок обладателей Кубков европейских стран.

В 1973 году Лондонская фондовая биржа впервые допустила в свои залы женщин.

В 1995 году в семи странах ЕС вступили в силу Шенгенские соглашения об отмене паспортного контроля на границах.

В 1999 году в этот день был зафиксирован вирус «Мелисса», поразивший за короткое время сотни тысяч компьютеров во всем мире.

26 марта 2003 года на Марсе было обнаружено большое замерзшее море.

Неофициальные праздники – День грустных осликов и День отправки весточки весне на воздушном шаре.

Именины у Александра, Терентия, Николая, Кристины, Михаила и Григория.

27 марта

В среду - Всемирный день театра, учрежденный в 1961 году конгрессом Международного института театра (ITI). Традиционно он проходит под девизом: «Театр как средство взаимопонимания и укрепления мира между народами». Первое международное послание в честь Всемирного дня театра было написано в 1962 году великим французским писателем и художником Жаном Кокто.

27 марта 1841 года в Нью-Йорке была опробована первая паровая пожарная машина, сконструированная Полом Ходжем. Она была более 4 метров длиной, весила около 8 тонн, с места ее сдвигали две лошади. Машина была определена для работы в одном из районов Нью-Йорка, но была признана слишком тяжелой. К тому же вместо того, чтоб тушить пожары, она сама изрыгала искры из выхлопного отверстия. Кстати, долгое время основным огнетушащим средством была вода, применение которой в некоторых случаях не давало необходимого эффекта, например, при тушении горящих масел, нефти. Официально первым действенным огнетушителем признан запатентованный в 1863 году инженером Аланом Креем в штате Вирджиния (США). В начале 20 века преподаватель бакинской гимназии Лоран предложил новое средство тушения – огнегасительную химическую пену. Патент на нее Лоран получил в 1902 году.

27 марта 1893 года уже на то время известная швейцарская часовая фирма Longines зарегистрировала свой логотип. Документы были представлены в Международное бюро защиты интеллектуальной собственности в Берне. Логотип представлял собой песочные часы с крылышками под надписью Longines. Таким образом Longines стала первой в мире часовой компанией, официально оформившей эксклюзивное право на свою торговую марку. Longines является рекордсменом среди часовых компаний по полученным наградам: 10 Гран-при и 28 золотых медалей. Кроме того, в 1960-х годах Longines стала четырехкратным обладателем премии в области ювелирных украшений «Diamond Award», а в 1970-х годах - также четырехкратным обладателем престижной немецкой премии «Золотой розы Баден-Бадена».

Качество и престиж часов швейцарской марки Longines широко известны в мире. Но Longines поначалу была обычной часовой мастерской. Ее открыл в 1832 году в городке Сент-Имье один из пионеров швейцарской часовой индустрии Огюст Агасси. Дело Агасси продолжил его племянник Эрнест Франсийон. В 1866 году он основал в местечке Ле-Лонжин мануфактуру, где уже на следующий год были изготовлены первые часы с надписью: «E. Francillon, Longines, Suisse». Свой первый приз Longines завоевал в 1885 году на Всемирной выставке в Антверпене.

В 1854 году в США Абрахамом Гесснером был запатентован керосин.

В 1860 году житель Нью-Йорка Бирн запатентовал штопор - «буравчик с деревянной ручкой T-образной формы». Простота и удобство этой конструкции покорили мир, хотя широко используются штопоры и других конфигураций, например, рычажные. Интересно, что коллекционирование штопоров имеет особое название – «хеликсофилия» (от helix – «штопор»).

В 1928 году в Голландии была выпущена первая в мире почтовая марка на футбольную тему.

27 марта 1990 года в Лондоне на Бейкер-стрит был открыт музей Шерлока Холмса – главного героя известных во всем мире детективных произведений Артура Конан Дойла. Холмс и его друг доктор Ватсон занимали дом, в котором и открылся музей, в 1881-1904 годах. Здание имеет номер 221. Квартира великого сыщика отличается маленькими размерами и полным соответствием обстановки книгам Артура Конан Дойла. Кстати, в 1999 году в Лондоне на Бейкер-стрит был открыт и памятник Шерлоку Холмсу.

В 1994 году в Германии впервые поднялся в небо созданный совместными усилиями Великобритании, Германии, Испании и Италии истребитель«Еврофайтер-2000».

Неофициальные праздники - Международный день виски, День летающих свинок, День гусиной кожи и День нефролога.

Именины у Михаила, Венедикта и Ростислава.

28 марта

Четверг отличается памятными датами. Так, в этот день в 1658 году началась печальная история рабства в Африке. Парусник «Амерсфоорт» Голландской Ост-Индской компании с «грузом» чернокожих рабов бросил якорь в бухте Тейбл-Бей, в 50 километрах к северу от мыса Доброй Надежды, у основанного в 1652 году первого поселения европейцев в Южной Африке. Перевозка рабов происходила в нечеловеческих условиях – в жуткой тесноте, духоте, при скудном питании. Это была обычная практика. До места назначения дожили лишь 174 невольника. Проникновение европейцев в Африку началось в 15-16 веках. Наибольший вклад в освоение континента на первом этапе внесли испанцы и португальцы. Уже в конце 15 века португальцы фактически контролировали западное побережье Африки и в 16 веке развернули активную работорговлю. Следом за ними в Африку устремились практически все западноевропейские державы: Голландия, Испания, Дания, Франция, Англия, Германия.

28 марта 1709 года - День рождения саксонского фарфора. Немецкий алхимик Иоганн Бетгер передал придворной канцелярии курфюрста Aвгуста Саксонского записи о своих заключительных опытах по получению фарфора. По качеству он не уступал китайскому. Успех Бетгера определило открытие: алхимик обнаружил, что так называемая «шнорровская земля», добывавшаяся под Дрезденом и использовавшаяся для пудрения париков, оказалась прекрасным материалом для изготовления фарфора, известного теперь во всем мире как саксонский, или мейсенский. Позже выяснилось, что по своим характеристикам «шнорровская земля» превзошла даже каолин – породу, которая в Поднебесной держалась в строжайшем секрете. Саксонский фарфор быстро приобрел популярность в Европе. Сегодня изделия из него - предмет вожделения собирателей.

28 марта 1797 года в США Натаниэль Бриггс из Нью-Гемпшира запатентовал первую стиральную машину, представляющую собой деревянный ящик с подвижной рамой. Следующее подобное изобретения было вновь запатентовано в США, в 1851 году – американец Джеймс Кинг изобрел стиральную машину с вращающимся барабаном, которая очень напоминала современную, только привод у нее был ручным. В последующие годы такие изобретения патентовались с завидной регулярностью, обрастая все новыми усовершенствованиями. Важным атрибутом машины стали ручные валики для отжима белья, изобретенные в 1861 году, которые крепились на корпусе машины. Процесс распространения и совершенствования стиральных машин набирал обороты, и к 1875 году только в Америке было зарегистрировано более 2000 патентов на устройства для стирки. Подлинный же отсчет эры стиральных машин начался с их серийного производства в 1900 году немецкой фирмой MIELE&CIE. Революцией в развитии стиральных машин стало применение мотора – на первых порах это был или бензиновый двигатель внутреннего сгорания, или электродвигатель. Машины с электрическим приводом появились в 1908 году, а первая автоматическая стиральная машина - в 1949 году.

28 марта 1837 года был основан третий по числу жителей, после Нью-Йорка и Лос-Анджелеса, город США - Чикаго. Главной исторической достопримечательностью Чикаго является водонапорная башня – одно из немногих зданий, уцелевших после «Великого пожара» 1871 года. Из необычных законов города - жителям запрещено ловить рыбу, будучи одетыми в одну только пижаму, а также брать с собой в оперу французского пуделя.

В 1910 годув Марселе поднялся в воздух первый в мире гидроплан.

В 1964 году лондонский музей восковых фигур мадам Тюссо объявил, что члены группы «The Beatles» будут первыми рок-музыкантами, чьи фигуры появятся в его экспозиции.

В 1976 году польская путешественница Кристина Хойновская-Лискевич начала из Лас-Пальмаса первое женское одиночное кругосветное плавание на бермудском шлюпе «Мазурек». Лишь 21 марта 1978 года она вернулась к месту своего старта.

Неофициальные праздники - День больших перемен, Всемирный день историка и День резиновых калош.

Именины у Иоанна, Александра, Алексея, Михаила и Дениса.

29 марта

В пятницу нет официальных международных праздников, но есть важные памятные даты. Так, 29 марта 1696 года Исаак Ньютон был назначен смотрителем, а с 1699 года – директором, Лондонского монетного двора. По тем временам ему было назначено астрономическое жалованье – 2000 фунтов в год. Несмотря на то, что традиционно эта должность считалась административной, ученый отнесся к ней со всей серьезностью. Именно благодаря его деятельному руководству, удалось в сжатые сроки перечеканить всю английскую монету. Ньютон фактически спас экономику страны, которая все глубже погружалась в хаос из-за массовой порчи бумажных денег, – от них отрезали кусочки, из которых затем мастерили «самоделки». Ньютон также прослыл грозой фальшивомонетчиков: после его разоблачений их в массовом порядке отправляли на виселицу.

29 марта - День рождения «Кока-Колы». В 1886 году в Атланте полковник Джон Пембертон, фармацевт по образованию, запатентовал рецепт этого напитка. Изначально он пытался найти средство от головной боли и сварил необычный сироп карамельного цвета. В него входили отвар листьев коки, сахар и кофеин. Напиток получился довольно стимулирующим. Пембертон стал его продавать через аптеку «Джейкобс» по пять центов за стакан. Позже в напиток начали добавлять газированную воду. Примерно в то же время напиток получил название «Кока-Кола». Название и оригинальный шрифт придумал Фрэнк Робинсон – друг и партнер Джона Пембертона. После смерти Пембертона преуспевающий бизнесмен Аза Кендлер приобрел рецепт «Кока-Колы» у его вдовы за 2300 долларов. А дальше Кендлер поместил напиток в металлическую посуду, в которой и сварил его вместе с собственным запатентованным «Бальзамом из крови растений». Десять последующих лет «Кока-Кола» укреплялась в названии «лечебного напитка». А 31 января 1893 года товарный знак «Кока-Кола» был официально зарегистрирован в США. Интересный факт - в том же 1893 году молодой фармацевт из Нью-Берна Калеб Брэдхэм проводил эксперимент по созданию фармацевтической смеси из газированной воды, сахара, ванили, редких масел и орехов колы. Эта необычная смесь под незвучным названием «напиток Брэда» стала продаваться в аптеках как веселящий, укрепляющий и способствующий пищеварению напиток. Спустя пять лет после изобретения Брэдхэм дал напитку новое имя – «Пепси-Кола» и зарегистрировал его как торговую марку. Название было составлено из названий ингредиентов – пепсина (пищеварительный фермент) и ореха колы. Четырьмя годами позже, в 1902 году, Калеб Брэдхэм организовал компанию «Пепси-Кола Компани». И вот уже больше века «Кока-Кола» и «Пепси-Кола» ведут борьбу за звание самого популярного напитка в мире.

В 1886 году, одержав победу в матче с Иоганном Цукертортом, Вильгельм Стейниц стал первым официальным чемпионом мира по шахматам.

29 марта 1940 года банк Англии выпустил первые бумажные деньги с новой высокой степенью защиты от подделки. С того момента в бумагу, на которой печатались банкноты, стала внедряться тонкая металлическая нить.

29 марта 1998 года, к началу всемирной выставки «Экспо-98», в Лиссабоне был открыт для движения самый длинный мост Европы – мост Васко да Гама. Его открытие также было приурочено к 500-летию этого путешественника. Проектировали мост несколько лет, а построили за 18 месяцев – рекорд для сооружений подобного рода. Мост соединил берега главной реки Португалии Тежу. Его общая протяженность составляет 17 тысяч 185 метров, протяженность надводной части – 10 километров. Ширина моста 31 метр, высота у подвесного 420-метрового центрального участка достигает 47 метров, чтобы крупные суда могли проплыть под ним. Автор проекта - Мишель Верложе. Мост был рассчитан с большой сейсмической прочностью, чтобы он выдержал без повреждений землетрясение с амплитудой, в четыре раза превышающей землетрясение, разрушившее Лиссабон в 1755 году (8,5 балла по шкале Рихтера). Не страшен ему и ветер скоростью до 250 км/час. На мосту организовано реверсивное движение – если среднее количество автомобилей превышает 52 тысячи в сутки, то число полос увеличивается с шести до восьми. Мост рассчитан на 120 лет.

Неофициальные праздники - День самопознания и День скакания на одной ножке.

Именины у Александра, Иулиана, Трофима, Павла и Дениса.

30 марта

В субботу – Час Земли - ежегодная международная акция, организованная Всемирным фондом дикой природы (WWF). Она заключается в том, что в этот день в назначенное время люди в разных странах мира на один час отключают свет и другие электроприборы. Смысл заключается в том, чтобы привлечь максимально широкое внимание мирового сообщества к проблеме изменения климата. По данным ученых, к 2003 году влияние деятельности человека на экосистемы планеты возросло настолько, что если современные тенденции сохранятся, то к 2050 году людям понадобится вторая планета, чтобы удовлетворить потребности в энергии, воде, пище, складировании отходов. Впервые идея выключить электричество на час с целью демонстрации своей солидарности в борьбе за охрану окружающей среды была реализована WWF в 2007 году в масштабах одного города – австралийского Сиднея. Уже на следующий год к акции приобщилось более 100 миллионов человек в 35 странах мира. С тех пор Час Земли набирает обороты. Во время акции в последние годы освещение более тысячи выдающихся памятников по всему миру было отключено - здание «Эмпайр-стейт-билдинг» в Нью-Йорке, мост «Золотые ворота» в Сан-Франциско, римский Колизей, Оперный театр в Сиднее, буддистский храм «Ват-Арун» в Бангкоке, Королевский дворец в Стокгольме, Сити-Холл в Лондоне, Эйфелева башня в Париже, Акрополь в Афинах и многие другие.

В 1796 году в этот день Карл Фридрих Гаусс, студент первого курса Геттингенского университета, решил задачу, перед которой математическая наука пасовала более двух с лишним тысяч лет. Он построил правильный 17-угольник с помощью циркуля и линейки.

30 марта 1840 года, путешествуя по Антарктиде, Чарльз Вилкс объявил ее часть территорией США. Позднее она была названа Землей Вилкса. И только в 1959 году Антарктида была признана международной зоной. А Мадридский протокол от 1991 года запрещает производственную деятельность и добычу полезных ископаемых в Антарктиде.

В 1842 году американский доктор Кроуфорд Уильямсон Лонг из городка Джефферсон, удаляя опухоль на шее пациента, впервые применил во врачебной практике эфир как анестезирующее средство при операции. Он и позже успешно использовал эфир во время операций, но опубликовал отчет о своих опытах только в 1849 году, что послужило поводом для оспаривания его открытия со стороны других медиков, пришедших к той же идее несколькими годами позже.

30 марта 1867 года в Вашингтоне был подписан договор о продаже Россией Аляски Соединенным Штатам Америки за 7 миллионов 200 тысяч долларов. Площадь проданной территории составила чуть более 1,5 млн квадратных километров.

В этот день в 1896 году мир впервые услышал о психоанализе. В вышедшем в Париже четвертом томе журнала «Revue Neurologique» была опубликована восьмистраничная статья «Наследственность и этиология неврозов». Статья была на французском, а ее автор – мало кому известный венский психиатр Зигмунд Фрейд.

В 2000 году была открыта станция Киевского метрополитена «Дорогожичи».

Неофициальные праздники - День обнимания с солнцем и День спичечного кораблестроения.

Именины у Алексея, Макария, Виктора, Павла и Александра.

31 марта

В воскресенье - Международный день резервного копирования, или День бэкапа. Резервное копирование - создание копии важных данных на носителе. Праздник был учрежден по инициативе пользователей сайта социальных новостей Реддит и неслучайно был назначен на 31 марта. В компьютерной среде известны случаи потери информации именно 1 апреля - вот такие «шуточки». Существует даже целая группа первоапрельских вирусов, которые активизируются именно в этот день. Результат их нещадного действия - сбой в работе системы или потеря информации.

В этот день в 1889 году в Париже торжественно была открыта Эйфелева башня. Ее конструктор Гюстав Эйфель водрузил на вершине своего творения французский флаг. Известный во всем мире символ Франции конструктор называл очень просто – 300-метровой башней. Она первоначально задумывалась как временное сооружение. Ее целью было служить входной аркой парижской Всемирной выставки 1889 года. По прошествии двадцати лет башню планировали снести. Но от этого сооружение спасли радиоантенны, которые были установлены на самом верху – отказаться от них было уже невозможно. На протяжении более сорока лет после открытия Эйфелева башня была высочайшим сооружением в мире, почти вдвое выше самых высоких зданий того времени – пирамиды Хеопса, Кельнского и Ульмского соборов. Но в 1930 году ее превзошел Крайслер Билдинг в Нью-Йорке.

В воскресенье – День рождения застежки, названной «молнией». Ее разработал американец Уиткомб Лео Джадсон. История следующая: приятель Джадсона страдал болями в спине, по этой причине с трудом наклонялся, чтобы зашнуровать ботинки. Джадсон, к тому времени являющийся автором 12 патентов, решил помочь другу и придумал застежку из двух цепочек. На этих цепочках чередовались крючки и петельки. А элементы этой конструкции сцеплялись при помощи «ключика-язычка». Он запатентовал открытие 7 ноября 1891 года как «застежку для обуви». А публике это изобретение было представлено именно 31 марта 1893 года. Несмотря на достоинства застежки, она долгое время не имела успеха. Люди никак не могли научиться пользоваться «молнией». К новинке даже прилагалась инструкция на двух страницах! К тому же производство застежки было очень дорогим: ее цена в два раза превышала стоимость юбки или пары брюк. Лишь спустя 20 лет после своего появления «молния» приобрела популярность. Заслуга в этом принадлежит инженеру из Швеции Гидеону Сундбеку. Он сделал застежку тоньше, гибче и надежнее, увеличив количество крючков, и запатентовал ее. А в 1923 году президент крупной обувной компании Бертран Рок выбрал «молнию» для новой модели резиновых галош. Именно тогда она получила широкое распространение. Сейчас более половины «молний» на планете производит фирма YKK, основанная в 1934 году в Японии. Также мировыми центрами по изготовлению «зипперов» считаются Бангладеш, Индия и Китай. Кстати, самую большую застежку-молнию сделали в Нидерландах в 1989 году. Длина этого «зиппера» составила 2851 метр.

В 1917 году в этот день США подписали договор с Данией о покупке Виргинских островов за 25 млн долларов.

В 1923 году в Нью-Йорке прошел первый танцевальный марафон. Победительницей стала Алма Каммингс, продержавшаяся на ногах 27 часов.

В 1954 году СССР обратился в НАТО с инициативой принять его в члены организации. Североатлантический альянс отверг это предложение.

Неофициальный праздник – День разноцветных глаз.

Именины у Кирилла, Трофима, Натальи и Дмитрия.

Календарь событий на следующую неделю будет не менее интересным и насыщенным. Не переключайтесь!..

Нана Черная