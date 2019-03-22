Защита обжалует приговор украинскому политзаключенному Грибу и обратится в ЕСПЧ - отец

По словам Гриба-старшего, в защите его сына будут задействованы все правовые механизмы.

Защита обжалует обвинительный приговор украинскому политзаключенному Павлу Грибу и обратится с иском в Европейский суд по правам человека.

Об этом в комментарии УНИАН сообщил его отец Игорь Гриб.

"Конечно, будет апелляция. Будет иск в Европейский суд по правам человека - все правовые механизмы будут задействованы", - заявил он.

Читайте такжеПавел Гриб не выживет за решеткой – отец украинского политзаключенного

Как сообщал УНИАН, сегодня, 22 марта, Северо-Кавказский окружной военный суд приговорил к шести годам колонии общего режима гражданина Украины Павла Гриба за якобы "содействие терроризму".

О задержании Гриба стало известно 28 августа 2017 года, когда об этом заявил его отец, в то время член общественного совета Госпогранслужбы Украины.

По словам отца, 24 августа 19-летний юноша поехал в белорусский Гомель на встречу с Татьяной Ершовой, с которой познакомился и общался только в социальных сетях. Девушка должна была приехать на встречу из России.

Читайте такжеУкраинский политзаключенный Павел Гриб объявил голодовку

Позже стало известно, что украинец содержится в следственном изоляторе в Краснодаре. Российские следователи обвиняли его в якобы подготовке теракта на школьной линейке в Сочи.

У Павла тяжелое врожденное заболевание - портальная гипертензия, ему необходимо ежедневное специфическое лечение. Власти России отказываются разрешить украинским врачам провести осмотр Павла в СИЗО.

29 января 2019 года уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что Гриб находится на грани жизни и смерти и нуждается в немедленной операции на сердце.