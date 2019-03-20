"Штрафы будут ужасны": Аваков анонсировал появление видеокамер на дорогах страны уже в этом году

Министр прогнозирует, что будет установлено 1 тыс. видеокамер.

К концу года на дорогах заработает система автоматической видеофиксации нарушений Правил дорожного движения.

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Об этом сегодня, 20 марта, заявил министр внутренних дел Арсен Аваков в интервью журналисту Дмитрию Гордону, сообщили в Департаменте коммуникации МВД Украины.

«Почти все сделано. Почти все готово. Нам не хватает маленьких деталей, одного постановления Кабмина и одной поправки в парламенте», - сказал он.

«Думаю, еще в этом году мы подключим камеры по всей стране. Сначала заработает 30 камер, потом 50, потом 150. Думаю, предел будет 1000 камер. Но штрафы с этих камер будут ужасные. И не уверен, что общество готово к такому нововведению», - отметил Аваков.